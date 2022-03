Drei Fragen an Victor Voß

Mein Herz schlägt für meine kleine Tochter! Wenn ich nicht zum Drehen unterwegs bin, verbringe ich viel Zeit mit ihr und das macht einen Riesenspaß.

Ich bin aber auch außerhalb der Arbeit sehr technikaffin und beschäftige mich auch in meiner drehfreien Zeit viel mit meiner Technik. Wenn ich eine neue Kamera habe, beschäftige ich mich sehr intensiv damit, kümmere mich um Anbauteile, dass sie wirklich bis ins letzte Detail aufgemotzt ist. Ich habe auch viel an Drohnen herumgebastelt: Was gibt es für neue Updates, wie fliege ich sie am besten und was kann ich da noch üben? Ich habe auch zwischen Projekten den Drohnenschein gemacht. Aber dadurch, dass der Umgang mit Drohnen mittlerweile so einfach geworden ist und sie schon beinahe perfekt aus dem Karton kommen, macht das nicht mehr so viel Sinn.