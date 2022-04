Drei Fragen an Manuel Lübbers

Mein Arbeitsschwerpunkt ist die Bildgestaltung bei szenischen Filmen, Dokumentarfilmen und Werbung. Ich mag es, wenn die Kamera bei Geschichten mit erzählen darf, manch- mal ganz subtil, manchmal mit allen gestalterischen Mitteln, die zur Verfügung stehen. Das Spannende ist immer wieder, am Anfang eine eigene Bildsprache mit der Regie zu entwickeln, die dann gewissen Regeln und Grundsätzen folgt. Um ein Gefühl fürs Geschichtenerzählen zu bekommen, hat mir mein Studium an der HFF München sehr geholfen, wo ich seit 2016 Kamera für szenischen Film studiere. Hier habe ich gelernt, auch mal umzudenken. Manchmal kann es zum Beispiel spannend sein, mit der Bildsprache genau das Gegenteil der eigentlichen Stimmung der Szene zu forcie- ren, um eine bestimmte Situation durch den Kontrast noch stärker zu machen.

Die Filmhochschule hat hier den nötigen Safe Space geliefert, verschiedene Dinge auszuprobieren. Mein zweiter Schwerpunkt liegt in der Werbung, wo die Herangehensweise eine ganz andere ist. Die Herausforderung besteht für mich darin, Geschichten oder Emotionen in extrem kurzer Zeit aufzubauen. Meistens habe ich hier mehr Spielraum für Effekte und technische Experimente. Auch schön ist, dass man meist sehr schnell schon den fertigen Film hat, den man dann zeigen kann. Seit letztem Jahr bin ich in einer Agentur, die mich mehr und mehr an internationale Projekte vermittelt. Es ist spannend, wie die Abläufe in anderen Ländern funktionieren und mit lokalen Crews zu arbeiten.