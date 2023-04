Drei Fragen an Julia Kreuz

Als 1st Assistant Camera arbeite ich überwiegend im szenisch-fiktionalen Bereich. Das war von Anfang an mein Traumjob. Zu meinem Arbeitsfeld zählen Filme und Commer- cials. Die Mischung bietet Abwechslung und Flexibilität. Vor Beginn der Dreharbeiten wird meist gepreppt. Das heißt, ich erstelle Kameralisten, bin im regen Austausch mit DoP, Produktion und Camera Rental. Während der Testtage wird im Verleih sämtliches Equipment gecheckt, um für den Dreheinsatz vorbereitet zu sein. Zusammen mit dem DoP bilden wir Assistenten ein starkes Team, behalten den Überblick und ich versuche, die technischen Anforderungen der Kameraarbeit schon im Vorfeld zu optimieren. Die DoPs können sich so während der Dreharbeiten voll auf ihre Visualisierung konzentrieren.

Mit der Schärfe lenke ich die Blicke, live im Moment. Oft gilt es, sich spontan auf die Gegebenheiten einzustellen und MacGyver-mäßig den kreativen Prozess mit jeweils passen- den technischen Lösungen zu begleiten. Flow, Gefühl und Timing spielen bei der Schärfe eine wichtige Rolle, um von Take zu Take Veränderungen ausgleichen zu können. Meist orientiert sie sich am „point of interest“ oder gibt der Szene zum Beispiel durch Schärfenverlagerung eine weitere Ebene. Solche Entscheidungen treffe ich intuitiv oder in Absprache mit dem DoP. Als Focuspullerin im Digitalzeitalter erlebe ich meine Arbeit ähnlich wie ein Videospiel, in dem es darum geht, die Konzentration zu halten und das nächste Level zu erreichen!