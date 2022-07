Drei Fragen an Florian „Utsi“ Martin 

1. Was ist dein Arbeitsschwerpunkt?

Für mich geht es jeden Tag in der Arbeit um das beste Bild für Kino und Fernsehen – und wie man dieses kreativ erzeugen kann. Natürlich ist das beste Bild abhängig von Geschmack, Kultur, Geschichten, Formaten, Präsentationstechnologien, Betrachtungsumgebungen und Gefühlen, die man vielleicht im Zuschauer erzeugen will. Darum ist es für mich wichtig, immer das richtige Tool-Set zu haben, um all diese besten Bilder, die es in unseren Köpfen gibt, gestalten zu können. Das gilt für mich sowohl in der Kamera wie auch in der Post-Produktion. Richtige Kreativität entsteht oftmals in den Randbereichen des Tool-Sets, dort wo man vielleicht schon mit eingeschränkten Voraussetzungen arbeitet. Diese Randbereiche zu finden, das ist, wieso ich gerne arbeite.

Im Grading ist es mir wichtig, nicht einen Stil zu haben, sondern den Geschichten und den Visionen der Kameraleute gerecht zu werden. Ich will nicht einen Stil haben, den ich dann auf jedes Projekt gleich drauflege. Ich will nicht, dass man sofort erkennt, dass das Grading von mir ist. Als Colorist schaue ich mir ein Bild an und erforsche alles, was einem gefällt, und alles, was einem nicht gefällt. Es geht dann eigentlich darum, das, was einem nicht gefällt, so zu ändern, dass es einem danach natürlich gefällt. Ich finde es wahnsinnig spannend, neue Methoden zu entwickeln und neue Wege zu gehen. Dabei ist es mir immer wichtig, alte Methoden und Verfahren anzuschauen und nicht zu vergessen und sie dann so weit wie möglich ins Digitale zu bringen. Ich finde es immer noch spannend, die Eigenschaften des Film-Negativs zu ergründen und natürlich die Prozesse, die damit verbunden waren. Es gibt nicht den Negativ-Filmlook, vielmehr besteht der Look von Negativ-Film aus vielen verschiedenen Facetten: angefangen natürlich von der Emulsion, der Körnigkeit, dem Print, der Projektion, dem Kopierwerk und seinen Chemikalien. Film hat sich wahnsinnig verändert in seiner langen Geschichte. Noch gibt es Film, aber wie sieht das in ein paar Jahren aus? Aber die Reise der analogen Bildeffekte geht weiter. Momentan arbeite ich daran, analoge Effekte von Objektiven so weit wie möglich ins Digitale zu übersetzen.