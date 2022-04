Mut zur Farbe

Wie hat eure Zusammenarbeit bei der Entwicklung des Looks dieser Serie funktioniert?

Grundsätzlich habe ich einen Workflow, der vielleicht nicht so verbreitet und deswegen noch ein wenig untypisch ist, denn ich versuche, schon in den Dailies den Look möglichst final zu definieren. Ich habe schon früher, als ich noch selber Dailies gemacht habe, diese so akkurat wie möglich gegradet. Das ist mir bei der ersten Staffel vom „Pass“ sehr zugute gekommen, weil sowohl Team als auch Produktion und Sender so von Anfang an Muster zu sehen bekamen, die im Prinzip schon den finalen Look gezeigt haben.

Am Anfang des Projekts haben die Regisseure Cyrill Boss und Philipp Stennert, DoP Philip Peschlow und ich gemeinsam eine Lookentwicklung durchgeführt. Dazu haben sie erst einmal im Wald Testfootage gedreht, denn die Serie sollte ja viel in der Natur spielen. Es ging eigentlich darum, dass wir möglichst viele Details herausarbeiten, ohne das Bild künstlich oder digital wirken zu lassen. Die Menge an Struktur, die es im Wald gibt, sollte für den Zuschauer einfach besser spürbar werden. DaVinci Resolve bietet dafür ein paar ganz tolle Tools. Zusätzlich gibt es den Temporal Denoise, den sie vor ein paar Jahren eingeführt haben, der es wirklich schafft, im Gegensatz zu klassischen Denoisern Noise-Artefakte aus dem Bild zu holen, ohne die Strukturen kaputtzumachen – und die waren uns ja extrem wichtig. Wir haben auch absichtlich mit weicheren Kontrasten im Bild gearbeitet, damit nicht so viel Information in den Schatten verschwindet. Es sollte eine düstere Stimmung im Bild sein, ohne dass es grundsätzlich zu dunkel ist und man trotzdem noch viel sieht!