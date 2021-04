Erst muss die Basis stimmen

Ob Werbung oder szenischer Film: Es muss alles perfekt sein. Das gilt natürlich für das Make-up, die Darsteller, das Licht, die Auflösung und die Ausstattung. Das ist schon hart beim heutigen Pensum szenischer Produktionen. Dass das in der kurzen Drehzeit, die für Werbefilme möglich ist, auch nicht ganz einfach ist, mag mancher Kinomacher gar nicht glauben. Nicht selten beneiden szeni- sche Produktionen den Werbefilm um dessen finanzielle Ausstattung. Umgekehrt neiden die Werbemacher den Langfilmern ihre Zeit und die Möglichkeit, in die Tiefe zu gehen. Beide jedoch haben eines gemeinsam. Ob 30 Sekunden oder 90 Minuten, was am Set entstanden ist, landet irgendwann auf dem Schneidetisch, am Compositing-Platz und in der Grading-Suite.

Vom Stoff zum Film

Wer seine Werbe-Projekte in Hamburg graden lässt, hat gute Chancen, irgendwann einmal neben Biggi Klier in besagter Grading-Suite zu sitzen. Die Bayerin kam eher durch Zufall zur Farbkorrektur. „Ich wollte eigentlich eine Modedesign-Karriere einschlagen, aber habe die Aufnahmeprüfung nicht bestanden“, so Klier. Ein halbes Jahrmusste sie warten. Ihr damaliger Lebensgefährte war Editor bei ARRI. Also fing sie zur Überbrückung an, dort in der Postproduktion zu jobben. „Was da alles in der Telecine gemacht wurde – das fand ich faszinierend!“ Es kam, wie es kommen musste. Sie bestand die Aufnahmeprüfung, trat aber ihren Platz ab und bewarb sich bei ARRI. Eine Ausbildung in der Richtung gab es damals dort nicht. „Da musste man hartnäckig sein“, erinnert sich Biggi Klier. Sie durchlief verschiedene Stationen im Hause ARRI und assistierte schließlich in der Farbkorrektur, die damals Anfang der 1990er Jahre noch sehr überschaubar in ihren Möglichkeiten war – und vor allem analog. Doch Übungsmaterial gab es reichlich. „Jeden Morgen stand da eine Riesenmenge an entwickeltem Negativ in großen Rollen vor der Tür, die für den Schneideraum möglichst schnell auf Tape überspielt werden musste“, so Klier. Szenischer Film und Werbung fand alles in einem Haus statt. Klier machte Rushes, bis die ersten Regisseure und DoPs anfragten, ob sie das nächste Grading übernehmen wollte. Rund zwei Jahre lief das so, dann arbeitete sie ab 1997 freiberuflich als Coloristin. Sie verantwortete Demos auf den Messen in Amsterdam und Las Vegas und in Workshops für Pandora’s Pogle, ihre damalige Grading-Plattform. 2001 kam sie nach Hamburg, mittlerweile als Senior Coloristin.