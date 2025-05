Camgaroo Film Festival 2025: KI, Karrierewege und Award-Night in München

Filmfestival-Hinweis

Am 7. Mai 2025 öffnet das Camgaroo Film Festival in der Astor Film Lounge im ARRI München seine Türen. Der Tag startet mit Workshops und Masterclasses, die sich schwerpunktmäßig mit KI in der Filmproduktion befassen – von kreativen Tools bis zu rechtlichen Rahmenbedingungen wie dem EU AI Act. Ein halbtägiges KI-Kompetenz-Panel mit Keynotes und einer Diskussionsrunde um Produzent Max Wiedemann (Leonine) bildet das Herzstück des Programms. Parallel gibt es Einblicke in Workflow-Optimierungen mit Canon-Kameras, Tongestaltung und Filmrecht.

Am Abend folgt die Camgaroo Award Night mit Preisverleihungen in neun Kategorien, darunter erstmals „Filmprojekte mit Einsatz von KI“. Über 350 Einreichungen konkurrieren um Trophäen in Bereichen wie Spielfilm, Dokumentation und Nachwuchs (U18). Die 19-köpfige Jury, darunter Filmkomponist Harold Faltermeyer und Action Designer Vi-Dan Tran („Dune“), hat die Nominierten bereits bestimmt.

Tickets mit 50 % Rabatt für Schüler, Studenten und Auszubildende sind unter ticket.camgaroo.com erhältlich – inklusive Zugang zum Tagesprogramm und der Award Night.