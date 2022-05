Gestern, heute, morgen

Lasst uns über eure Filme sprechen, in denen in beiden ein alleinerziehendes Elternteil vorkommt, einmal aus der Perspektive des Kindes erzählt, einmal aus der Sicht des Erwachsenen.

Kadri Koop: Ich denke, beide haben sich in gewisser Weise für einen weniger glatten Look entschieden. Es gibt ein gewisses Maß an Natürlichkeit, sowohl was die Kameraführung als auch was die Beleuchtung angeht. Vielleicht hat „Spaceship“ im Grading eine stärkere Körnung bekommen. Der Hauptgrund dafür war, Textur hinzuzufügen. Wenn ich darüber nachdenke, wie ich Bilder einfange, denke ich vor allem darüber nach, was Textur erzeugt. Denn eine der schwierigsten Aufgaben in der Bildgestaltung ist es, etwas einzufangen, das unsichtbar ist: Emotionen. Die Art und Weise, wie ich damit umgehe ist, über die Texturen dieser Emotionen nachzudenken. Und Körnung ist an sich schon eine interessante Textur. Das wird auch oft klischeehaft verwendet, zum Beispiel wenn man jemanden aus den unteren sozialen Schichten porträtiert. Aber ich glaube, auf einer eher unbewussten Ebene verleiht es dem Bild eine fast schon greifbare Textur. Denn man nimmt es wahr. Selbst wenn ein ungeschultes Auge es nicht benennen kann, nimmt es dennoch Einfluss auf die Psyche. Es war großartig, mit Alastor Arnold bei FotoKem daran zu arbeiten und wir haben seitdem bei jedem Projekt zusammengearbeitet. Seinen Freunden rät er jetzt immer: „Du solltest mit Kadri arbeiten.“ Ich habe durch ihn schon Jobs bekommen, und so hat sich für mich der Umweg über die Farbkorrektur irgendwie als sehr lukrativ erwiesen!

Philip Henze: Der Film hat eine wirklich einzigartige Farbpalette, wirklich schön gemacht. Ein ganz eigener Look, was die Farben angeht.

Kadri Koop: Oh, danke! Wir hatten eine fantastische Production-Designerin, sie ist wirklich phänomenal: Esmé Cruz Jackson. Sie arbeitet an der Serie „For All Mankind“ und ist von dort zu unserem Set hin und her gependelt. Aber ihr hattet sicher ganz andere logistische Probleme in Jordanien.

Philip Henze: Es wurde zwar in Jordanien gedreht, aber im Film soll es ja Syrien sein. Es sah dort aus wie in einer gewöhnlichen arabischen Stadt, also hat unser Team dort eine Lastwagenladung Schutt verteilt, um die Straße zu dekorieren. Unser Art Director Julian Knaack ist fantastisch. In der Wohnung hat er eine zusätzliche Wand eingezogen, damit die Toilettenszene an einem anderen Ort stattfindet. Das ist komplett gebaut. Ich hoffe, man sieht das im Schnitt nicht.

Kadri Koop: Es sah makellos aus, aber als Filmemacher dachte ich mir, dass es bestimmt woanders gewesen sein muss.

Philip Henze: Die Straße liegt auf der einen Seite der Wohnung, und auf der anderen Seite ist die Tür, die das Mädchen nicht öffnen darf. Dahinter ist dann eine andere Welt – das ist übrigens eine digitale Set-Erweiterung. Die Aufnahme mit der offenen Wand war eine von drei FX-Einstellungen. Die Gebäude dahinter waren nicht kaputt.

In beiden Filmen seid ihr nah an euren Protagonisten und habt euch die Totale für besondere Momente aufgehoben. Hier für die Welt hinter der verbotenen Tür, und in „Spaceship“ für den Raketenstart auf dem leeren Parkplatz. Stark fand ich auch die Abwesenheit von Ton in der Klimax von „Tala’vision“.

Philip Henze: Unser Sounddesigner Johann Meis hatte eine etwas verrückte Idee: Der ganze Film ist in Mono, außer in besonderen Momenten, etwa wenn sie den Ball gegen den Kronleuchter kickt, dann öffnet sich der Ton in Dolby Atmos. Das sollte das Gefühl vermitteln, dass sich da eine ganze Welt für sie auftut. Zuerst klang es verrückt, aber jetzt gefällt es mir wirklich gut. [15099]

