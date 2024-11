Aussagen von Marek Żydowicz zur Repräsentation weiblicher Filmschaffender lösen Kritik aus

Aufruhr in der Filmbranche: Jüngst sorgte ein Gastartikel von Marek Żydowicz, dem Direktor des EnergaCAMERIMAGE Festivals, in der Zeitschrift Cinematography World für Aufregung. Er deutete darin an, dass eine stärkere Repräsentation von weiblichen DoPs im Wettbewerb des Festivals möglicherweise zulasten der künstlerischen Qualität gehen könnte.

Die British Society of Cinematographers (BSC) reagierte daraufhin mit einem offenen Brief und wies die Aussagen als “tief verwurzeltes Vorurteil” und “veraltete Vorstellung männlicher Überlegenheit” aus. Gerade in der heutigen Zeit sollte unsere Branche zusammenhalten und sich für Gleichberechtigung und Vielfalt aussprechen – so wie es der BSC kundtat.