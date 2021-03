Bodenständige Exoten

Kurze Wege

Ab 1999 stellten Jessen und Himstedt die Arbeit der Redaktion neu auf. Jörg Himstedt fasst das Credo zusammen: „Es ist gemeinsam die Idee entstanden: Wenn wir schon so klein sind und im ARD-System auch zuliefern müssen, sollten die Filme im besten Fall etwas Besonderes haben und herausstechen.“ So etablierten Jessen und Himstedt ab 2002 das neue Tatort-Team Sänger und Dellwo, in deren Rollen Andrea Sawatzki und Jörg Schüttauf 18 Mal ermitteln durften. 2010 gelang dem HR-Team zudem ein besonderer Wurf. Sie konnten Charakterschauspieler Ulrich Tukur als Wiesbadener Kommissar Felix Murot verpflichten, der sich jedoch ausbedungen hat, auch formal eher ungewöhnlichere Fälle lösen zu dürfen. Als zentral dafür, Stoffe wie die Murot-Tatorte machen zu können, sieht Jörg Himstedt die kurzen Wege für Entwicklung und Produktion und den auch daraus resultierenden Freiraum. „Mir redet da niemand rein“, sagt der Redakteur. Die kurzen Wege rühren auch daher, dass der Hessische Rundfunk in der ARD eine Sonderstellung hat. Seine Fernsehfilme produziert der HR komplett selbstständig, bei den Eigenproduktionen kommen also keine externen Produktionsfirmen zum Einsatz.

„Das ist für Regisseure nicht unspannend, weil alles aus einer Hand kommt“, benennt Himstedt einen der Vorteile. Bei einem Sender mit Auftragsproduktionen müssen es die Kreativen neben den Redaktionen also noch mehr Leuten recht machen. Ein Nachteil ist, dass die Budgets etwas eingeschränkter sind und man nicht an jeder Position seine Wunschkandidaten aus der freien Wirtschaft unterbringen kann. Das Zurückgreifen auf fest angestellte Gewerke wie Maskenbild oder Szenenbild und die Werkstätten vor Ort hat aber wiederum auch Vorteile. In dem Kontext werden dann klassische Kalkulationsentscheidungen sehr zentral. Wird ein eher kostenintensiver Schauspieler gecastet, so muss in den Nebenrollen auf weniger etablierte Kollegen zurück gegriffen werden. Diese Einschränkungen führen zu einer gewissen Bodenständigkeit.