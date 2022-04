Auf Knien in Augenhöhe – Philip Henze

Worauf achtest du besonders, wenn du für Smartphones als Endgerät drehst?

Letztens kam eine Mail mit Feedback zu den Mustern von den Produzenten. Alles gut, alles schick, aber wir müssten bei den Totalen mehr aufpassen, denn das Format wird auf einem sehr kleinen Bildschirm angesehen. Da muss man sehr genau darauf achten, dass man die wichtigen Informationen so bringt, dass sie auch auf einem Handyscreen wahrzunehmen sind. Auf der großen Leinwand kann man natürlich viel schöner und besser die Kleinigkeiten erzählen, die drumherum passieren, aber bei einer Webserie muss man schon näher am Geschehen sein, damit die Zuschauer auch alles mitbekommen. Bei einem kleinen Format kommt es wirklich auf die Nähe an, damit sich die Informationen, die man braucht, auch vermitteln. Hast du an deiner Buchungslage gemerkt, dass du den deutschen Kamerapreis gewonnen hast?

Sagen wir so: nicht direkt. Natürlich war es ja auch noch ein Coronajahr und die Preisverleihung war eine Online-Veranstaltung, bei der es keine Möglichkeit gab, sich noch weiter zu vernetzen. Es war wirklich cool, was sie sich auch mit dem Roadmovie für die Online-Verleihung ausgedacht haben, aber aber es war halt nicht die möglich, darüber hinaus noch irgendetwas anderes zu machen.

Du bist für deine Kameraarbeit bei „Tala’vision“ ausgezeichnet worden. Was war das für ein Film und wie kamst du zu diesem Projekt?

„Tala’vision“ war eigentlich als Drittjahresfilm an der Filmakademie Baden-Württemberg geplant. Den Regisseur Murad Abu-Eisheh kenne ich schon seit 2013. Damals war ich Praktikant in einer Filmproduktionsfirma in Berlin, die viel Autowerbung gemacht hat, und da habe ich Murad kennengelernt. Wir haben uns direkt angefreundet und wir hatten, glaube ich, die gleiche Neugierde und Lust etwas zu erzählen. Murad kommt aus Jordanien, er hat mich dann nach dem Praktikum nach Jordanien eingeladen und ich habe mir das Land angeschaut, wahnsinnig faszinierend und wunderschön. Ungefähr ein halbes Jahr später wollte er für seinen Bachelor an der deutsch-jordanischen Universität in Amman einen Film drehen und hat mich gefragt, ob ich Lust hätte, Kamera zu machen. Wir haben dann diesen Film gedreht, in der Wüste, und als er fertig war, hat der Film mir es ermöglicht, an die Filmakademie in Ludwigsburg zu kommen. Ein Jahr später, als ich dann da war, habe ich im Murad gesagt, probier‘s doch mal, komm vorbei! Er hat sich dann mit dem gleichen Film beworben und wurde glücklicherweise aufgenommen! Die Idee für das Skript zu „Tala’vision“ hatte Murad schon sehr lange und immer weiter verfeinert und als sein Drittjahresprojekt wurden dann Produzenten darauf aufmerksam. So ist das Projekt als sein Drittjahresfilm entstanden. Für war es dann mein erstes Diplom, als Kurzfilm.