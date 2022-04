Auf den Zufall verlassen

Wie war es denn so, den Deutschen Kamerapreis in der Kategorie Nachwuchs zu bekommen?

Am Anfang war ich natürlich sehr überrascht! Ich wusste zwar, dass die Produktionsfirma den Film eingereicht hatte, aber dann hört man ja lange nichts mehr. Wir haben uns auch nicht die allergrößten Chancen erhofft. Ja, und dann wurden wir angerufen und waren sehr erstaunt. Danach darf man auch ganz lange nicht darüber reden, nur sagen, dass man nominiert ist. Es hat mich doch schon extrem gefreut, vor allem so auf dem Sprung in meinen beruflichen Anfängen, dem ersten Film und noch am Ende meiner Uni. Es hat mir geholfen, Selbstvertrauen zu entwickeln und zu merken: Wir machen das schon irgendwie richtig!

Zwei bayrische Buben fahren mit Zündapp-Mopeds nach Las Vegas und werden dabei mit der Kamera begleitet. Wie bist du an dieses ungewöhnliche Projekt geraten und wie bist du darangegangen, das Thema filmisch umzusetzen?

Einen der beiden kannte ich sehr fern von meinem ersten Kamerapraktikum 2010 bei Marcus Rosenmüller, wo er noch Kinderdarsteller war. Sie hatten dann diese Schnapsidee, mit den Mopeds nach Amerika zu fahren und wollten sich eigentlich selbst filmen. Sie wussten aber nicht genau, wie das gehen sollte, also musste ein Kameramann mit. Dann hat es sich so ergeben, dass wir uns getroffen und kennengelernt haben. Ich habe mir überlegt, ob ich so lange unterwegs sein möchte – und dann war ich dabei!

Den ersten Teil der Reise, die zwei Wochen bis Antwerpen und mit dem Containerschiff in die USA, konnte ich noch nicht drehen, weil ich da noch in einem anderen Projekt war, bin dann aber mit meinem Assistenten nach New York nachgeflogen und ab dort haben wir begonnen zu drehen. Das war ganz spannend, weil wir ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen sind. Es gab eigentlich kein Konzept, kein Drehbuch, keine richtigen Regeln für die visuelle Gestaltung oder Perspektive. Aber ich fand den Gedanken ganz ok, das zu drehen. Meine Idee war dabei: Wenn sie jetzt schon einen Kameramann mitnehmen, dann muss es einen Grund dafür geben.