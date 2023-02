Sorgfältiger Rhythmus

Bei dem Projekt hast du am Drehbuch geschrieben, Regie geführt und geschnitten. Geht dabei nicht einiges verloren beziehungsweise ist es nicht besonders schwierig, so viel in Personalunion zu machen?

Also ich mag es total gerne, weiß aber auch, dass es viele andere Herangehensweisen gibt. Mir gibt das die Möglich- keit, etwas sehr Persönliches zu machen. Es wäre für mich bei diesem Projekt nahezu unmöglich gewesen, das jemand Drittem zu erklären, der oder die das dann für mich macht. Allein das zu artikulieren, wie ich es mir vorstelle, wäre dabei sehr kompliziert gewesen. Das ist für mich ein gro- ßer Vorteil, dass ich mir beim Schreiben schon Gedanken machen kann, wie ich es am Ende schneiden möchte. Das ist sehr intuitiv für mich. Ein Nachteil ist für mich schon, dass ich länger brauche, weil ich gewisse Aufgaben nicht delegieren kann oder möchte.

Sitzt ihr denn zu zweit im Schnitt?

Das Inszenieren machen wir wirklich komplett zusammen und den Schnitt habe ich zum Großteil allein übernommen.

Den Kamerapreis hast du für den Schnitt bekommen und hast schon gesagt, dass das einfach so passiert ist. Hattest du das finale Stück immer so im Kopf oder kam irgendwo der Punkt, wo du gemerkt hast, dass es tatsächlich so funktioniert?

Der Moment kam auf jeden Fall, an dem ich dachte: „Krass, das funktioniert wirklich!“. Bevor man es nicht gesehen hat, weiß man nie, ob es klappt oder nicht. Es war auch beim Schnitt viel Arbeit, das so hinzubekommen. Wir hatten sehr viel Material, das an den drei Drehtagen zusammengekommen ist. Ursprünglich sollte der Film sieben Minuten lang sein und dann wurde er auf vier Minuten gekürzt. Beim Schnitt ging es dann darum, welches Schnitt-Tempo das zuschauende Auge noch verkraften kann, denn der Rhythmus sollte sehr hoch sein. Wie die Darstellung von Gedankenströmen erfolgen sollte, war uns beim Schreiben recht klar, aber bis es gedreht und geschnitten ist, weiß man nicht, ob es so passt.