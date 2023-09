Richtig machen

Riedel Networks hat sich in der Folge ein wenig von seinen Wurzeln in der Event- und Live-Produktion wegbewegt. Inwiefern ist da die Broadcast-Produktion, in der ja IP-basierte Anwendungen stark gewachsen sind, für das Unternehmen noch von Bedeutung?

Michael Martens: Obwohl in diesem Bereich die Umsätze heute nur 20 Prozent der Gesamtumsätze von Riedel Networks ausmachen, sind wir dort trotzdem gewachsen, nur nicht ganz so schnell wie im Enterprise-Bereich. Wir haben das Geschäft im Medienbereich zwar mitgemacht, uns an Ausschreibungen beteiligt und dort oft genug gewonnen, aber wir haben keine aktive Akquise gestartet. Genau das machen wir seit Februar dieses Jahres anders.

Seitdem wollen wir zusätzlich zu dem stark gewachsenen Enterprise-Geschäft, das uns eine sehr hohe Auslastung im Backbone bietet, auch das Mediengeschäft wieder nach vorne treiben und die Stärken nutzen, die wir im Telekommunikationsbereich und in der Vernetzung von Mittelstandskunden haben. Wir reden hier über IP-basierte Netzwerke, also das, was man heute im Broadcast-Bereich etablieren möchte. Das machen wir in der Telekommunikation schon seit 1984! Natürlich gibt es im Broadcast einen viel höheren Automatisierungsgrad, also Software Defined Networks. Das ist auch im Telekommunikationsbereich erst seit acht bis zehn Jahren aktuell.

Wir haben dann im Februar eine neue Sales Unit gegründet, die Riedel Networks Media, und haben Timo Koch gebeten, uns hierbei zu unterstützen. Timo kommt selbst aus dem Medienbereich und hat dort ein tolles Netzwerk. Gemeinsam bauen wir jetzt das Mediengeschäft mit der gleichen Priorität aus, mit der wir zehn Jahre lang das Enterprise-Geschäft ausgebaut haben. Wir werden dort auch weiterhin wachsen, aber wollen zusätzlich im Mediengeschäft versuchen, neue Akzente zu setzen.