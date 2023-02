Liebesbriefe aus dem Schnitt

Die Idee, in drei verschiedenen Zeitebenen zu arbeiten, die jeweils durch ein Jahrzehnt getrennt sind, ist ja gestalterisch ganz spannend. Da wird sich das Kameradepartment wahrscheinlich den einen oder anderen Gedanken gemacht haben. Hast du im Schnitt versucht, diese einzelnen Ebenen voneinander zu unterscheiden?

Durch das über Jahre sehr präzise ausgearbeitete Drehbuch gab es seitens der Regie klar den Wunsch und die Vorgabe, so genau wie möglich am Buch zu bleiben. Die Handlung spielt in den 1960er Jahren und springt einmal in die 1940er und einmal in die 1950er Jahre zurück. Das funktioniert filmisch so, dass die Hauptfigur Hans, von Franz Rogowski gespielt, immer wenn er in Isolationshaft gesteckt wird, im Schwarz verschwindet und wenn er aus dem Schwarz wieder herauskommt, die Erzählung in einer neuen Zeitebene weitergeht. Trotz dieses klaren Prinzips war über lange Zeit während der Montage die Orientierung, in welcher Zeitebene man sich gerade bewegt nicht immer eindeutig. In einem Buch erklärt sich die Zeit eindeutiger, man kann ja zurückblättern oder hat Jahreszahlen am Seitenrand zur Orientierung.

Wir haben sogar einmal versucht, die Geschichte chronologisch zu erzählen, haben das aber sofort verworfen. Nicht zuletzt geht es darum, dass Hans elliptisch über Jahrzehnte nicht aus dieser Verbotenheit hinauskommt. Das funktioniert einfach weniger gut in einer chronologischen Abfolge. Außerdem hätte die Handlung so am Ende des Zweiten Weltkriegs begonnen, was eine Gewichtung auf das Nazi-Thema geschaffen hätte. Die Idee aus der „Große Freiheit“ entstand, beruht aber auf dem § 175, der bis 1997 in Deutschland in Kraft war! Der besagt, dass Homosexualität strafbar ist. Der Regisseur wollte darstellen, dass da jemand von der Nazizeit bis in die Filmgegenwart verfolgt wurde, weil er liebte, wie er nicht lieben durfte, und es war unumgänglich, das mit dieser verschränkten Art zu erzählen, dass er wieder und wieder eingesperrt, gefangen und ohne Ausweg ist.

Wie habt ihr denn diese Zeitsprünge verständlich gemacht?

Das war ein langer Prozess, der lässt sich schwer in Kürze beschreiben, das liegt viel an der Gewichtung der einzelnen Erzählstränge und der Entwicklung der Figuren. Zusätzlich haben wir dann auch vieles über die Tonebene gespielt. Angedacht war mit der Isolationshaft ist Licht aus, Ton aus, und die Geschichte erzählt sich nach dieser Zäsur woanders weiter. Damit hätte sich das Prinzip Zeitsprung erklärt. Aber das wirkte, als würde die Technik ausfallen! So haben wir dramaturgische Geschichten im Ton gebaut, die im Buch nicht beschrieben waren. Ein Beispiel: Hans wird in diese Isolationszelle geführt, mit einem Blechkübel, und wirft diesen auf den Boden. Man hört den Blechkübel scheppern und plötzlich reißt dieses Geräusch ab und wir hören stattdessen panisches Atmen. Ein Jumpcut im Ton sozusagen, und in dem Moment, wo die Türe aufgeht und Hans aus dem Schwarz hervortritt, bestätigt das Auge was das Ohr bereits gehört hat: Wir schauen auf einen jüngeren oder älteren Hans. Ein anderes Beispiel der erste Sprung zurück in die 1940er Jahre: man hört vor dem Zeitsprung im Off die Stimme eines Wärters der 1960er, dann kommt im Schwarz im Ton ein Wärter der Englisch redet. Der Zuseher kann also schon kombinieren: Eine englische Stimme, die in einem deutschen Gefängnis Kommandos erteilt, das war nur in der Nachkriegszeit möglich.