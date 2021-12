Iris Primes: Kino-Objektive für Einsteiger?

Wie schlagen sich die Irix Primes in der Praxis?

Der schweizerisch- polnische Hersteller Irix rüstet seit diesem Jahr bei den Video-Objektiven mit Vollformat- Festbrennweiten auf. Zurzeit sind vier Primes im Line-up. Wir haben in unserer Ausgabe 11.2020 getestet, ob sie viel Objektiv für wenig Geld möglich machen.

In den letzten Jahren scheint sich der Markt häufiger an kleineren Produktionen und den Owner-Operators zu orientieren. Plötzlich tauchen neue Firmen auf, Kameras werden erschwinglicher und können bei einem Anschaffungspreis unter 2.500 Euro in RAW aufzeichnen. Diesem Trend folgt auch Optik-Hersteller Irix. Die ersten manuellen Foto-Objektive kündigte Irix im Jahr 2016 an. Mittlerweile hat Irix neben Objektiven auch Filter und Filtersysteme im Angebot. Die Foto-Optiken sind in drei Anschluss-Varianten verfügbar, wohingegen die hier getesteten Cine-Versionen über vier Mount-Optionen verfügen. Zur Auswahl stehen Canon EF, Sony E-Mount, ARRI PL und MFT. Der Hersteller kündigte außerdem eine künftige Canon-RF-Version der vier Brennweiten an. Das Irix Cine-Lineup umfasst derzeit die Brennweiten 11 mm mit Lichtstärke T4.3, 15 mm T2.6, 45 mm T1.5 und 150 mm T3.0 mit einem integrierten Makro-Modus. Alle Objektive werden vom Hersteller mit einem Brutto- Neupreis von etwas unter 1.200 Euro pro Objektiv angeboten. Damit sollten die Linsen auch für kleine Video-Firmen und Freiberufler erschwinglich sein.

Erster Eindruck

Packt man die Objektive aus, so fällt schnell die hochwertige Anmutung ins Auge. Die Optiken sind schwer, aber nicht zu schwer. Das Gehäuse ist in mattschwarz gehalten und verspricht, auch den rauen Drehalltag auszuhalten. An beiden Seiten der Objektive sind Fokus-Skalen angebracht. Wahlweise sind die Beschriftungen in den Einheiten Zoll und Fuß als auch in Metern gehalten. Der Hersteller verspricht eine UV-aktivierte Beschriftung der Skalen, was allerdings selbst im Schwarzdunklen nicht unter Beweis gestellt werden konnte. Das Design wirkt modern und durch die großen Typ-Beschriftungen zur Unterscheidung der Linsen dennoch drehtauglich.

Die Blendenringe sind ohne Rastungen drehbar, der Fokusweg ist angenehm weit und flüssig. Die Objektive sind mit diversen Dichtungen gegen Staub und Spritzwasser abgeschirmt. Vorne lassen sich an der Außenseite Klemmkompendien mit einem Durchmesser von 95 Millimetern anbringen. Innen ist ein Gewinde mit 86 Millimetern Durchmesser integriert. Mithilfe eines Reduzierrings, der leider nicht von den üblichen Herstellern zu haben ist, können Schraubfilter zum Beispiel mit 82 Millimetern Durchmesser verwendet werden.

Eine Besonderheit der Irix-Cine-Optiken ist die Gegenlichtblende, die von außen magnetisch am Objektiv hält. Manche beschweren sich zwar über die fehlende Arretierung, jedoch ist genau das in unserem Test positiv aufgefallen, denn dadurch lässt sich zügig zwischen Takes die Gegenlichtblende entfernen, um beispielsweise einen Filter anzuschrauben. Dabei sei angemerkt, dass sich die Gegenlichtblende auch mit Reduzierring auf 82 Millimeter und in unserem Fall einem PolarPro Peter McKinnon VND-Filter problemlos gleichzeitig verwenden ließ. Außen vor bleibt jedoch an dieser Stelle die 11-mm-Festbrennweite, da sie eine gewölbte Frontlinse hat, die über das Gehäuse hinausragt. Für maximale Stabilität bei größeren Rigs lässt sich entweder an der Ober- oder Unterseite der Optiken ein mitgelieferter Unterstützungsfuß mit Gewinde anbringen. Damit lastet das Gewicht, das in jedem Fall unter 1,2 Kilogramm liegt, nicht nur auf dem Kamera-Bajonett und das Objektiv hat durch die zwei Auflagepunkte kein Spiel.