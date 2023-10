Charakter statt Auflösung

Schon recht früh hatten sich die Kindheitsfreunde Peter Märtin und Wolfgang Bäumler mit dem Film-Virus infiziert. Schuld daran war der Großvater von Peter, denn er hatte seinem Enkel eine Super-8-Kamera geschenkt. Schon bald war das kleine Format zum Drehen den beiden nicht mehr gut genug: Es musste eine 16-mm-Beaulieu her. Nach der Schule durchlief Wolfgang Bäumler eine Feinmechaniker- und Maschinenbauerlehre, was ein Segen für das Film-Hobby war. Denn was sich die beiden nicht von ihrem zusammengekratzten Taschengeld kaufen konnten, bauten sie sich selbst zusammen: Stative mit Kurbelkopf, einen Jib-Arm oder auch einen Dolly. Von Anfang an war den beiden beste Qualität wichtig und an Erfindergeist mangelte es ihnen nie. Schließlich suchten sie Kontakt zu Profis in München. Um zusätzliches Einkommen zu generieren, aber auch um Erfahrungen zu sammeln, jobbten sie als Assistenten bei verschiedenen Kameraleuten, unter anderem als Unterwasser-Operator, und lernten auf diese Weise nicht nur die Technik, sondern bekamen auch mit, wie die Menschen am Set ticken – Erfahrungen, die auch heute noch wichtig sind.

Als Fans des großen Kinos verfielen sie darauf, einen Kurzfilm in Cinemascope zu drehen. Glücklicherweise lernte Peter Märtin zu dieser Zeit einen lettischen Kameramann kennen, der ihnen ein anamorphotisches Objektiv aus sowjetischer Produktion zur Verfügung stellte. Wolfgang Bäumler nahm es auseinander, reinigte es und studierte genau, wie das Objektiv funktionierte. Ihren ersten Film, den sie damit belichteten, zeigten sie auch gleich den ihnen bekannten Kameramännern in der Vorführung des Bavariastudios, die sie für eine Stunde gemietet hatten. Das Feedback war großartig: Die Kameraleute wollten direkt erfahren, mit welchen Optiken die Bilder entstanden waren, die sie so unglaublich fanden.