Die Geschichten kommen lassen

Seit einigen Jahren geht eine Welle von Reisedokus durch die Kinos und Streaming-Portale. Fast ist so schon ein eigenes Genre entstanden, mit einem sich wiederholenden Narrativ und einem ähnlichen Look: Junge Menschen, oft Paare, machen sich zu Fuß, per Anhalter, im Zug oder auf dem Rad, aber möglichst nicht mit dem Flugzeug auf den Weg. Sie filmen mit kleiner Ausrüstung, scheinbar en passant und sind gleichzeitig Protagonisten und Beobachter. Weil sie spontan und offen auf Situationen und Menschen zugehen, gelingen ihnen Bilder und Szenen, die man in herkömmlichen Reportagen kaum zu sehen bekommt.

Die Filme sind in ihrer kaleidoskopischen, bunten, schnellen, manchmal auch etwas oberflächlichen Erzählweise unterhaltsam, manchmal aber auch berührend. Denn sie vermitteln die Botschaft, dass es, trotz all der Krisen und Katastrophen da draußen, überall auch echte Gastfreundschaft, Solidarität und Mitmenschlichkeit gibt. Oft entstehen um die Reisen und die Filme eigene Vlogs, Bücher, Crowdfunding-Kampagnen, Communities. In jedem Fall haben die Projekte Erfolg am Markt. Den Reisefilm „Weit“ sahen bis Ende 2021 in Deutschland 553.543 Kinobesucher.