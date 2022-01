Robust auf Empfang

Dazu wird in einem Netzwerk der AD610 ShowLink Access Point eingebunden, der die Kommunikation mit den mobilen Axient Digital-Komponenten durchführt. Das Gerät wird am Router des LAN/WLAN-Netzwerkes via Ethernet angeschlossen und kann über ein externes Netzteil oder über Power over Ethernet (PoE Klasse 1) mit Betriebsspannung versorgt werden. Ändert man am Empfänger oder Sender eine Frequenz, so wird diese dann automatisch über ShowLink an die andere gebundene Komponente übertragen und das Gerät entsprechend eingestellt. Über ShowLink lassen sich auch viele weitere Parameter einstellen oder Systemdaten wie Batteriestand und Temperatur der Komponenten abrufen. Die Fernsteuerung kann dabei beim ADX5D über verschiedene Möglichkeiten und Betriebsarten durchgeführt werden. Es lassen sich auch mehrere ShowLink-Netze parallel betreiben. Hierfür gibt es für jedes Netz eine zugewiesene vierstellige hexadezimale ShowLink-ID.

Konzept Der ADX5D ist in einem Metallgehäuse mit den Maßen 29 × 88 × 108 mm untergebracht. Das Gewicht beträgt 0,24 Kilogramm ohne Antennen und Adapterplatten. Der Dual-Empfänger verfügt über zwei SMA-Buchsen für zwei UHF-Antennen (Lambda/4) sowie eine SMA-Buchse für die kurze ShowLink-Antenne auf der Gerätefront. Die Übertragung bei Axient Digital erfolgt als True-Digital-Diversity, bei dem nicht einfach zu dem besseren Kanal umgeschaltet wird. Stattdessen werden die Informationen aus beiden Kanälen genutzt, um einen Datenstrom zu generieren. Eine gegebenenfalls erforderliche Fehlerkorrektur erfolgt dann im Anschluss. Das garantiert eine robuste Übertragung. Den Empfänger gibt es in zwei Versionen, und zwar die Version A für den in Europa üblichen Bereich von 470 bis 636 MHz, also mit 166 MHz Schaltbandbreite, sowie noch die Version B mit dem Frequenzbereich 606 bis 810 MHz. Der ADX5D lässt sich als In-Slot-Receiver betreiben. Hierfür stehen zwei Adapter bereit, die auf die Rückseite aufgebracht und mit Schrauben fixiert werden. Für Sony-Kameras ist das der 15-Pin-Sub-D-Adapter ADX5BP-DB15, für andere Hersteller gibt es den 25-Pin-Sub-D-Adapter ADX5BP-DB25. Darüber hinaus gibt es einen Blitzschuh-Adapter für Kameras, die nicht mit einem Empfänger-Slot ausgestattet sind und sich auch nicht entsprechend umrüsten lassen. Darüber hinaus lässt sich der ADX5D mit einem Adapter versehen, der einen Spannungsversorgungs-Anschluss sowie zwei Audio-Ausgangsbuchsen, ausgeführt als TA3-Anschlüsse (Mini XLR), bietet. Auf den Ausgängen des TA3- und des DB25-Adapter lässt sich neben analogen Signalen auch AES3 Digital Audio aufschalten, in einer Auflösung von 48 oder 96 kHz. Mit dem ADX5BS-L steht weiter ein Rahmen bereit, der den ADX5D aufnimmt und zwei Steck- plätze für NP-F-Akkus bietet. So lässt sich der ADX5D dann auch als portabler Empfänger in Verbindung mit Field-Recordern nutzen. Betriebspraxis Die bei unserem Test erzielten Reichweiten waren exzellent, selbst wenn sich ein zweiter Sender in unmittelbarer Nähe auf dem Nachbarkanal befand. Der Übergang beim Aussetzen der Verbindung ist sehr soft, so wie ein schneller Audio-Fade In/Out. Die Wärmeentwicklung des ADX5D ist nicht unerheblich, aber auch im längeren Betrieb traten keine Probleme auf. Wenn vom ADX5D eine Interferenz detektiert wird, dann zeigt er dies auch im Display als Warnung an. Es ist übrigens auch mit zwei Taschensendern möglich, bei entsprechender Empfängerkonfiguration, ein Frequenz-Diversity zu nutzen, also zwei parallele Sender auf zwei verschiedenen Frequenzen.