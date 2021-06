Mehr als ein Weckruf

Sensortechnologie

Der symmetrische RGB-Sensor ohne Bayer-Matrix und sein Zusammenspiel mit der fünften Generation der Blackmagic Color Science sind das Herzstück und sicherlich auch die bedeutendste Neuerung der URSA Mini Pro 12K im Verhältnis zu den Vorgängern der Serie. Der Cinematic Super 35 Sensor (27,03 × 14,25 mm) verfügt über eine Auflösung von 12.288 ×6.480 Pixeln und erlaubt eine Aufzeichnung in Blackmagic RAW mit bis zu 60 fps in 12K und sogar 120 fps in 8K. Bei 12K und einem Seitenverhältnis von 2,4:1 kann sogar mit bis zu 75 fps aufgezeichnet werden. Dabei ist das native Rating der Sensor-Sensitivität bei 800 ISO angesiedelt.

Der neu entwickelte Sensor verfügt über eine gleiche Anzahl an roten, grünen und blauen Pixeln, die mit einem Pixelabstand von nur 2,2 μm sehr kompakt angeordnet sind und so auf dem etwas größer als Super 35 gebauten Sensor gemeinsam Platz finden. Zum Vergleich: Der Pitch bei der ARRI ALEXA liegt bei 8,25 μm. Üblicherweise würde man davon ausgehen, dass die Low-light Performance also insbesondere die Detailabbildung von Schatten und Farben in den Schatten leiden sollte, wenn die Pixel zu klein sind und daher pro Pixel mehr Licht benötigt werden würde. Im Falle dieser Sensor-Neuentwicklung gestaltet sich dies jedoch grundlegend anders. Blackmagic Design hat nämlich als Grundlage für die neue Sensortechnologie ein Bildverarbeitungsverfahren und die zugehörige Filteranordnung entwickelt und als Patent angemeldet.