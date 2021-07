Kinolook im Doku-Format

Bildqualität

Der Super-35-DGO-Sensor sorgt für ein Bild mit cineastischer Anmutung und einem sehr hohen Dynamikumfang von über 16 Blenden. Das Bild ist clean und natürlich. Farben und Hauttöne kommen typisch für Canon-Kameras sehr angenehm und präzise daher. Durch den DGO-Sensor ist das Rauschverhalten in den Schatten und besonders bei Unterbelichtungen sehr gut und eine deutliche Verbesserung im Vergleich zur C200. Bei manuellen Optiken gibt es zusätzlich eine Fokushilfe, die anzeigt, ob die Schärfe in einem bestimmten Feld getroffen wurde. Müssen die Bilder schnell weiterverarbeitet werden, so erlaubt die C70 die Aufnahme im Wide-DR-Format. Diese Dateien benötigen keine Farbkorrektur und sind im Rec.-709-Format für die meisten Anwendungsfälle nutzbar. Grundsätzlich stehen drei verschiedene Codecs zur Auswahl. Die beste Qualität liefert der XF-AVC-Codec in 10 bit und einem Chroma-Subsampling von 4:2:2. Damit ist die C70 „Netflix-approved“, was bedeutet, dass sich eine komplette Netflix-Original-Serie auf der Kamera produzieren ließe.

Darüber hinaus stehen ein HEVC-Codec im MP4-Container in entweder 10 bit 4:2:2 oder 10 bit 4:2:0 zur Auswahl. Außerdem gibt es die Möglichkeit, ebenfalls im MP4-Container, einen H.264-Codec in 8 bit 4:2:0 zu verwenden. Interessanterweise kann die C70 sogar unterschiedliche Codecs auf unterschiedliche Karten aufnehmen. Alle Codecs ließen sich problemlos auf einem 16-Zoll-MacBook abspielen und mit DaVinci Resolve farbkorrigieren. Grundsätzlich besteht in jeder Auflösung die Möglichkeit, mit 50 Einzelbildern pro Sekunde aufzuzeichnen. Im Zeitlupen-Modus sind sogar 120 Bilder pro Sekunde bei voller Sensor-Auflösung im HEVC-Codec möglich.