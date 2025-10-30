Hörbare Präzision

Die neuen sE Electronics sE6160 Stereoset im Test

sE Electronics hat mit dem sE6160 ein neues Richtrohr für Broadcast- und Live-Einsätze auf den Markt gebracht. Wir konnten das Stereoset bereits testen und zeigen, was die Mikrofone können.

In letzter Zeit sind etliche neue Richtrohrmikrofone auf den Markt gekommen, eines davon ist das sE6160 von sE Electronics. Dabei handelt es sich um ein Echtkondensatormikrofon, das einzeln oder als werksseitig gematchtes Stereopaar erhältlich ist. Konzipiert wurde es sowohl für den Broadcast-Betrieb als auch für die Atmo-Anteile bei Live-Einsätzen im Bereich In-Ear-Monitoring.

Wir haben ein Stereopaar zum Test erhalten und in verschiedenen Szenarien eingesetzt. Positiv fällt dabei das geringe Eigenrauschen auf, das der Hersteller mit 13 dB(A) angibt, ebenso wie die dezente Färbung des Off-Axis-Sounds. Das Mikrofon verfügt über zwei Schalter: eine Pegelabsenkung (PAD) um 10 oder 20 dB sowie ein Low-Cut-Filter bei 80 oder 160 Hz. Diese lassen sich zwar nur mit einem dünnen, spitzen Gegenstand verstellen, doch wird dadurch ein unbeabsichtigtes Umstellen zuverlässig verhindert. Die Pegelabsenkung prädestiniert das Mikrofon zudem für besonders laute Umgebungen.