Premiere mit Primes

Wäre es nach dem gegangen, was Salome Voosen für den Wunsch ihrer Familie hielt, hätte sie „etwas Anständiges“ gelernt. Zunächst folgte sie auch dem vermeintlichen Konsens und landete nach ihrem Realschulabschluss 2014 auf einem Berufskolleg für Sozial- und Gesundheitswissenschaften. „Dort habe ich aber sehr schnell gemerkt, dass ich unglücklich war, mich dort nicht sah“, sagt Salome Voosen. „Ich musste meine alte Leidenschaft leben!“ Ihre alte Leidenschaft: Filme drehen. „Ich habe immer davon geträumt, meine Gedanken und Ideen filmisch umzusetzen. Dabei habe versucht, so kreativ wie möglich zu sein, eigene Drehbücher zu schreiben und habe mir immer wieder ausgemalt, wie es wäre, diese Charaktere in einem Film zum Leben zu erwecken, die Kamera selbst zu führen, mich mit der Regie und Autorenarbeit auseinanderzusetzen.“

Salome Voosen wechselte auf das Staatliche Berufskolleg Rheinbach, um dort die schulische Ausbildung zur Medientechnischen Assistentin zu absolvieren. „Es war, als hätte ich meinen Traum in die Tat umgesetzt! Ich lernte mehr, als ich mir je vorgestellt hatte, durfte endlich in die Welt der Medien eintauchen, hatte Fächer wie Audiovisuelles Gestalten, 3D-Animation, Gestaltungslehre, Fotografie oder Kunstgeschichte. Das hat mich fasziniert. In der Zeit am Berufskolleg wurde mir klar, dass ich mich in der Zukunft auf jeden Fall im kreativen Filmbereich sehe – und dass ich noch viel mehr erreichen will.“

Bewerbungsfilm mit Vollformat-Look

Im nächsten Schritt bewarb sie sich für ein Duales Studium an der IUBH in Köln. Dort würde sie Design und Film miteinander kombinieren, parallel zum Studium arbeiten gehen und so den Berufsalltag in einer Filmproduktionsfirma kennenlernen können. „Ich habe eine Hochschule gesucht, die mich fördert und meine Kreativität annimmt und ausbauen kann“, so Voosen. „Besonders gefiel mir der Gedanke, dass ich zugleich studieren könnte, um später meinen Bachelor in der Hand zu halten und gleichzeitig viel Erfahrung in der Praxis zu gewinnen.“