Free Download: Underdog im Überschall – DoP Claudio Miranda

Aus dem Dampf der Katapulte schält sich in Zeitlupe die markante Silhouette einer Grumman F-14 Tomcat. Der Beat der hypnotischen Synthiepop-Hymne Harold Faltermeyers pulsiert zum Flimmern der Hitze über dem Deck des Flugzeugträgers. In der tiefstehenden Sonne bereitet die Bodencrew den Start der Kampfjets vor, eingefangen von langen Brennweiten und starken Kontrasten: eine Bildsprache, die in den Kanon der Filmgeschichte geradezu eingehämmert wurde. Nach 36 Jahren hat der Blockbuster „Top Gun“ nun ein Sequel bekommen. Tom Cruise ist wieder mit von der Partie. Dabei schließt diese Fortsetzung nicht nur einen Kreis in der unvergleichbaren Karriere seines Hauptdarstellers. Der Film markiert auch einen Meilenstein in der technologischen Entwicklung der Kinoproduktion seit Mitte der 1980er Jahre, von chemischen Emulsionen auf Super-35-mm-Film und großen Kamerasetups auf O‘Connor-Kurbel-Köpfen hin zu digitalen Kameras mit großen Sensoren sowie qualitativ hochwertigen Codecs in immer kleineren Gehäusen in der Gegenwart.