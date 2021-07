Faible für One-Takes

Kammerspiel mit Chancen

Als ihn im Corona-Sommer eine Agentur mit Regisseur Torsten Rüther zusammenbrachte, der gerade sein Team für den Boxfilm „Leberhaken“ zusammenstellte, gab es für Maleh gleich zwei gute Gründe zuzusagen: Er mochte das von Rüther in nur vier Tagen geschriebene Drehbuch und ihn lockte die Möglichkeit, seiner Vorliebe für One-Takes nachzugehen. „Ich hatte schon bei Sönke Wortmann viele Szenen als One-Take umsetzen können. Bei ,Leberhaken‘ waren die Voraussetzungen dafür noch besser: ein Raum, zwei Personen, eine Nacht. Also sagte ich: ,Komm, lass uns so viel wie möglich One-Takes drehen, damit wir den Flow erhalten und kreativer schneiden können.‘“

Die Story des Kammerspiels um den gebrochenen ehemaligen Boxer und Boxtrainer Rick (Hardy Daniel Krüger) und die junge, ehrgeizige Steph (Luise Großmann), die ihn, anfangs gegen seinen Willen, in die Trainer- und Mentorenrolle drängt, lädt natürlich sofort zu Vergleichen ein. Der Plot erinnert thematisch stark an Clint Eastwoods legendäres Boxerinnen-Drama „Million Dollar Baby“ mit Eastwood als Trainer und Hilary Swank als aufstrebender Boxerin. Klugerweise thematisiert Rüther diesen Vergleich auch recht früh im Dialog zwischen Rick und Steph.

An einen anderen Erfolgsfilm erinnert die Arbeitsweise des Teams um Regisseur Rüther: Der komplette Durchlauf wurde zunächst vier Wochen lang mit Krüger und Großmann am Originaldrehort, einem Boxkeller im Berliner Wedding, geprobt, Dann wurden an wenigen Drehtagen ganze Durchläufe gedreht. Hier denkt man unwillkürlich an die Entstehungsgeschichte von Sebastian Schippers Kinoerfolg „Victoria“. Gerade diese Arbeitsweise war für Maher Maleh eine besondere Motivation, bei „Leberhaken“ einzusteigen. „Eigentlich wollte ich ab und an bei den Proben vorbeischauen, um ein Gefühl für die Abläufe und den Dialog zu bekommen und das Licht zu entwickeln. Aber Torsten sagte: ,Nein. Lass dich einfach überraschen.‘ Wir beschlossen dann, das Projekt bildtechnisch auf Spielfilmniveau, aber vom Ablauf her wie einen Dokumentarfilm zu behandeln”, erinnert sich Maher Maleh an die Drehvorbereitung.

Stresstest

Zusammen mit seinem B-Kamera-Operator Andrés Lizana Prado und dem Cast kam er dann einen Tag lang ans Set, um den Ablauf kennenzulernen. Mit Prado traf Maleh danach eine Verabredung: „Du bist am ersten Tag nur close mit einem 50er auf ihr. Ich nur close mit einem 50er auf ihm. Wir versuchen uns nicht abzuschießen und immer gegenlichtig zu den Fenstern zu stehen. Falls jemand auf die falsche Seite gerät, muss sich die B-Kamera immer nach der A-Kamera richten.” An den nächsten beiden Tagen sollten dann die Zuständigkeiten und die Brennweiten jeweils gewechselt werden. Am vierten Tag standen Pickups, einzelne Close-ups und etwas Freestyle auf dem Drehplan.