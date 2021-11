Emotion auf dem Schirm

Erzählerische Elemente

Das Verblüffende an dieser Sequenz aus der zweiten Folge der Staffel 1: Sie entstand fast komplett in der Postproduktion in Premiere Pro und After Effects – und vor allem in den Gehirnen des Editing- und VFX-Teams. Das Editing-Team bestand aus den Filmeditoren Marc Schubert, Christoph Cepok und Alex Kutka in der ersten Staffel, David Wieching und Christoph Cepok für die zweite und Anton Korndörfer sowie Florian Böttger für die dritte Staffel.

Filmeditor Rainer Nigrelli war mit dem Team der ersten Staffel beim Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie „Bester Schnitt Fiktion” nominiert. Er war übergreifend an allen drei Staffeln beteiligt. Laut Rainer Nigrelli hat gerade der wichtige Workflow zwischen VFX und Editing optimal funktioniert. Neben Post-Supervisorin Marie Krommes, die seit der zweiten Staffel an Bord ist und von Anne Urban übernommen hatte, war vor allem VFX Supervisor Julian Schleef durchgängig mit dabei und konnte auf seine jahrelange Erfahrung in zahlreichen Projekten der Kölner Produktionsfirma Bildundtonfabrik (btf) unter anderem beim „Neo Magazin Royale“ aufbauen. Hier musste er von Woche zu Woche neue Lösungen für ausgefallene Ideen von Autoren und Producern finden.