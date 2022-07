Distanz und Emotion

Im Herbst 2013 trat die Lebensgefährtin eines Kollegen an ihn heran. Sie arbeitete beim NDR und wollte in eine Dokumentation gezeichnete Sequenzen einbauen. Er nahm das als willkommenen Anlass für berufliche Veränderung. Doch er musste auch umdenken. „In der Werbung kommen die Anfragen immer sehr kurz“, sagt Peper. „Am Freitag wird angerufen: Hast Du Montag Zeit? Und beim Journalismus hieß es im Oktober, wir wollen im nächsten April loslegen mit dieser Geschichte. Da hatte ich genügend Zeit, mich in der Zwischenzeit selbstständig zu machen.“

Stil und Struktur

Dieses erste Projekt war die halbstündige Panorama-Dokumentation „Zeugnis einer Zwangsheirat“. Die Arbeitswei- sen sind unterschiedlich, je nachdem, wie weit das Projekt schon ist oder welchen Umfang der Einsatz von Peper am Ende haben wird. Manchmal bekommt er nur den Schnitt mit eingefügtem Schwarzbild und einer Beschreibung dessen, was geschehen soll. Manchmal gibt es auch schon einen eingesprochenen Text vom Sprecher oder als Layout von den Filmemachern. „Ich starte als Erstes in die Bildrecherche“, sagt Jörn Peper. Er braucht eine Grundlage für das, was er zeichnen soll, muss die Welt, in der die Szene spielen soll, kennen – vor allem visuell. „Manchmal ist das auch schon erledigt, dann kriege ich Material“, so der Illustrator. Was er dann sieht, ist nicht immer leicht zu verarbeiten. „Ich habe auch schon in Kopien aus einer Polizeiakte reingeguckt.“ [15057]

Möchten Sie mehr über die Arbeit des Illustrators Jörn Peper erfahren? Hier geht es zum kompletten Artikel!