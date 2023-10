Achtsame Montage

Dieses Praktikum war reichhaltig an Erfahrung, da die Editorin früh selbst mit der Kamera unterwegs war, ihre eigenen Beiträge textete und diese auch schnitt. „Ich habe nicht gewusst, dass das ein Ausbildungsberuf ist“, erzählt Gesa Jäger. „Ich habe dann ein paar Semester Geschichte studiert, weil ich dachte, ich muss was studieren.“ Parallel zum Studium machte sie verschiedene Praktika, die sie auch zum Lokalsender führten. Erst dadurch entdeckte sie, dass es den Schneideraum gibt. „Und dass es dieser wunderbare, ruhige, heilige Ort ist, in dem wahnsinnig viel passiert, was niemand mitbekommt“, sagt die Editorin. Es gab in den Praktika zum Leidwesen von Gesa Jäger leider keine Auseinandersetzung mit Montage, die über das Funktionieren der täglichen Berichterstattung hinausging. Jäger ist sich heute sehr der Macht und Verantwortung bewusst, die Editorinnen und Editoren tragen. Darüber habe in der Praktikumsausbildung nie jemand ein Wort verloren.

Der erste Kontakt mit der Filmhochschule geschah noch im Rahmen einer ganz anderen Ausbildung. Nach dem Studium in Hamburg und den Praktika entschied sich Jäger, eine Ausbildung zur „Fachkraft für Film- und EB-Schnitt“ zu absolvieren, um eine echte Grundlage für die Schnittarbeit zu legen. Dies tat sie bei der Ausbildungsgemeinschaft für Medienberufe (AGM), dem Zusammenschluss von öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zur Nachwuchsausbildung. Deren Auszubildende wurden ins ganze Bundesgebiet für Projekte als Schnittassistenz „ausgeliehen“. So kam Gesa Jäger für Diplomprojekte an mehrere Filmhochschulen, um dort auch die Produktionsabläufe kennenzulernen. „Dann hatte ich das ganz große Glück, sowohl in Ludwigsburg insgesamt sieben Monate zu sein als auch an der HFF in Potsdam“, erinnert sich Gesa Jäger.