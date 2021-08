Mitten in der Welt

Mittlerweile hatte sie einiges an Erfahrung gesammelt, daher war die Mediengestalter-Ausbildung nicht mehr zielführend. „Dann probiere ich es jetzt an der Filmhochschule“, sagt Eva Maschke. „Ich habe mich dann mit einem Assistentenfilm auch ganz bewusst nur in Ludwigsburg beworben, weil ich gar nicht sicher war, ob ich beim SWR weg muss.“ Im Oktober 2002 wurde sie angenommen und studierte fortan Kamera an der Filmakademie. Nebenher konnte sie durch die örtliche Nähe weiterhin auf Reisen mit dem SWR gehen, auch um neben dem Studium etwas Geld zu verdienen. In der Folge drehte sie so über zehn Jahre hinweg rund 50 Folgen von „Schätze der Welt“.

Eines ihrer wichtigsten Projekte an der Hochschule war „Roaming Around“. Der dokumentarische 52-Minüter über die Straßenkinder in Ghanas Hauptstadt Accra entstand unter der Regie von Brigitte Maria Bertele. Bei den hochschulinternen Pitchveranstaltungen erfuhr Maschke von Berteles Vorhaben und meldete sich bei ihr. „Ich fand den Ansatz, diese Buchadaption zu machen und zu schauen, wie organisieren sich diese Straßenkinder, was entwickeln sie für Strategien, um zu überleben, das fand ich einfach ganz spannend“, so die Kamerafrau. „Ich habe mir auch zugetraut, mich in Ghana zu bewegen. Da kamen mir auch die vielen Reisen zuvor wieder zugute, die Erfahrungen, die ich gemacht hatte in sämtlichen Ländern dieser Welt.“ Für Dreharbeiten war es außerordentlich wichtig, dass sich Bertele und Maschke auch menschlich gut verstehen, denn sie waren später die komplette Crew. „Brigitte hat Regie und Ton gemacht – und ich die Kamera, weil klar war, wir durften nicht auffallen wie bunte Hunde in dem Slum. Wir müssen so dezent wie möglich arbeiten.“