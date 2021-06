„Ich will schneiden!“

Aber nicht jede Drehbuchtheorie eignet sich für die direkte Anwendung in der Montage. Thümler empfiehlt deshalb Robert McKees „Story“. McKee stellt darin das Modell vor, dass Szenen aus Beats aufgebaut sind. Beats sind darin die Elemente, in der sich die emotionale Haltung der Figur ändert. In jeder Szene oder Sequenz in einem Film sollten die Figuren sich am Ende anders fühlen als zu Beginn – von Freude zu Trauer, von Liebe zu Hass. Und durch das Betrachten der emotionalen Wandlungen der Figuren fühlen wir als Zuschauer, was die Figur fühlt. Gibt es eine Szene ohne Beats, kann sie dieser Theorie zufolge aus dem Film geschnitten werden, ohne dass etwas fehlt. „Das ist ein sehr rigides, aber sehr unterhaltsames Konzept“, ist sich Thümler sicher.

Der Editor empfindet dieses Modell als äußerst hilfreich für die Dramaturgie der Montage. Den Moment, wenn eine Figur ihre Haltung ändert, kann er im Schnitt sichtbar machen. „Und dass ich diese Beats, wenn sie vielleicht gar nicht da sind, kreieren kann und kreieren muss, weil es das ist, was man will, ist eine wahnsinnig hilfreiche Erkenntnis, um intellektuell seinen Schnittprozess zu führen oder zu verbessern.“ Vor allem bietet das Modell einen guten Ansatz, wie man Szenen, die nicht funktionieren, überprüfen kann. Für Thümler sind viele Szenen voller unterschiedlicher Ansätze, Figurengefühle und Rhythmen, allein schon, weil viele Figuren darin vorkommen. „Der Zuschauer kann das nicht alles gleichzeitig fühlen“, sagt Thümler. „Es ist die Aufgabe des Schnitts, das zu dirigieren: Wann verbinde ich mich emotional mit welcher Figur? Wir gestalten im Schneideraum ein emotionales Erlebnis.“ Dieser dramaturgische Ansatz McKees korrespondiert sehr stark mit dem Zuschauer, was auch Hark Bohm sehr wichtig war. [14421]