Vinten verbessert die Steuerung von Studio-Kameras mit dem neuen VEGA Control System

News von der NAB Show 2023

Vinten zeigt auf der NAB Show 2023 das neue VEGA Control System, das unter anderem ein KI-gesteuertes Tracking ermöglicht.

Vinten hat die Einführung von VEGA angekündigt, einem fortschrittlichen Steuersystem für Roboterlösungen von Vinten, das in Zusammenarbeit mit Seervision auch ein KI-gesteuertes Presenter-Tracking bietet. „Das VEGA Control System bietet eine neue Ära der Steuerung für Rundfunkanstalten“, sagte Philip Dalgoutte, Produktmanager bei Vinten. „Es bietet präzise kreative Kontrolle, die Produktions-Teams dabei unterstützt, eine unverwechselbare visuelle Identität zu schaffen, und es ermöglicht technischen Teams, mit modernen Optionen zu skalieren und zu automatisieren, einschließlich robustem Presenter-Tracking und Sprachsteuerung.“

VEGA soll die Kreativität fördern, indem es eine erstklassige Bewegungsqualität für die Vinten-Roboterhardware ermöglicht. Mit seiner Benutzeroberfläche, ergänzt durch das neue VEGA Control Panel, lassen sich Profile und Konfigurationen von Produktionsausrüstungen für schnelle Wiederaufrufe speichern. VEGA Presenter Tracking ist eine vollständig integrierte Erweiterung des VEGA Control Systems, die in Zusammenarbeit mit Seervision entwickelt wurde. Vollständig in die VEGA-Client-Schnittstelle integriert, kombiniert es Vintens außergewöhnliche Bewegungsqualität mit Seervisions KI-gesteuerter Presenter-Suche . VEGA Presenter Tracking verwendet hierzu eine zuverlässige Identifikation, die automatisch jede Person in den Kader setzt, und eingebaute künstliche Intelligenz, um Bewegungen auf der Grundlage von Skelettkinematik vorherzusagen. Mit dieser Technologie prognostiziert VEGA Presenter Tracking die nächsten Bewegungen des und nimmt Anpassungen vor, wie es ein auch Kameraleute tun würde. Die integrierte Sprachsteuerung bietet eine zusätzliche Automatisierungsstufe. Der VEGA Voice Director nutzt Spracherkennung, um Steuerungsraummitarbeiter dazu zu befähigen, Kernfunktionen wie die Auswahl von Kameras, das Abrufen von Shots und das Neuausrichten mit gesprochenen Befehlen auszuführen. Dies ergänzt die VEGA Presenter Tracking-Funktion und funktioniert ähnlich wie Autoscript Voice.