Tilta bringt drahtlose Objektivsteuerung Nucleus Nano II

News von der NAB Show 2023

Tilta hat auf der NAB Show 2023 mit dem den Nucleus Nano II eine weiterentwickelte Version des Nano Wireless-Objektivsteuersystems vorgestellt.

Der Nucleus Nano II, den Tilt auf der NAB Show 2023 erstmals zeigt, zeichnet sich durch einen intuitiven Touchscreen, leistungsstarken Motor, langlebigen Batterie und Mehrkanalkommunikation aus und eignet sich so laut Hersteller für eine Vielzahl von Workflows.

Das Gerät kombiniert Kamerasteuerung, Gimbalsteuerung und Motorensteuerung in einer Einheit und verfügt über eine schnell reagierende interaktive Touchscreen-Steuerung, die es ermöglicht, schnelle Anpassungen vorzunehmen, ohne in ein Menü wechseln zu müssen. Der neue Motor bietet ein fünffach stärkeres Drehmoment, das sich automatisch selbst reguliert und mit einem Hochleistungssport-Kühlsystem versehen ist, das für eine verbesserte Einsatzdauer und Langlebigkeit sorgt. Der Nucleus Nano II ist mit einem internen wiederaufladbaren Akku ausgestattet, der sieben Stunden Hochleistungsausgang mit intelligenter Elektroniksteuerung bietet. Das Gerät verfügt auch über eine Mehrkanalkommunikation zur Steuerung von bis zu vier Motoren, so dass beispielsweise Fokus, Iris, und Zoom mit einem Bedienteil einzustellen sind. Das Gerät ist mit anderen Tilta Wireless-Steuerungssystemen wie dem Original Nano, Nucleus-M oder Mirage VND Motor kompatibel.

Der Nucleus Nano II ist ab Juni 2023 ab 299 US-Dollar zu haben.