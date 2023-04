Sony wertet Sucherlösungen auf

News von der NAB Show 2023

Sony hat sich den Suchern an Live-Kameras gewidmet und zeigt auf der NAB Show 2023 drei neue OLED-Sucher sowie ein überarbeitetes Suchermount mit Schiebemechanismus.

Sony hat die Positionierung der Sucher für ihre Live-Kameras überarbeitet und bietet jetzt einen neuen Schiebemechanismus für Sucher an. Dieser Mechanismus sorgt für eine präzise Verbindung zwischen Sucher und Kamera und ermöglicht ein nahtloses Schwenken des Suchers um das Kameragehäuse in verschiedenen Positionen. Dadurch wird der Komfort für Kameraleute erhöht und die Benutzerfreundlichkeit verbessert. Diese Funktion ist besonders nützlich in beengten Platzverhältnissen wie bei der Verwendung von Kamerawägen, auf Stadiontribünen oder auf Gerüsten – genau dort, wo eingeschränkte Mobilität die gewünschten Aufnahmen behindern kann. Der leicht verschiebbare Sucher kann näher an die Achse der Stativrotation bewegt werden, um Änderungen des Betrachtungswinkels zu reduzieren und eignet sich somit perfekt für verschiedene Aufnahmesituationen.

Darüber hinaus bieten drei neue OLED-Sucher mit Full-HD-OLED-Technologie mit hohen Kontraststufen und Full-HD-Auflösung verbesserte Klarheit im Sucher. Die Modelle HDVF-EL740, HDVF-EL760 und HDVF-EL780 unterstützen Kameraleute bei der HD-, 4K- oder HDR-Produktion. Die neuen OLED-Sucher sind mit der aktuellen digitalen und analogen Schnittstellen-Technologie ausgestattet und lassen sich daher nahtlos in jedes vorhandene Kamera-Setup integrieren, was ein reibungsloses Flottenmanagement ermöglicht.

Die Sucher-Aufnahme und die OLED-Sucher sind für die bestehenden Kameramodelle HDC-35001, HDC-55001 und HDC-P502 sowie für die neuen Kameras HDC-3500V und HDC-5500V erhältlich.