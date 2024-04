NAB Show 2024: Riedel ergänzt RiCapture Ingest-Lösungsportfolio mit i8, i44 und i84

News von der NAB Show 2024

Riedel Communications kündigt auf der NAB Show 2024 mit den RiCapture i8, i44 und i84 eine deutliche Erweiterung der RiCapture Ingest-Lösungen an. Als Ergänzung zum RiCapture i4 bieten diese neuen Produkte eine höhere Kanaldichte und/oder UHD-Auflösung, 8- und 10-Bit-Unterstützung, erweiterten internen SSD-Speicher und eine Reihe von fortschrittlichen Funktionen für die RiCapture-Plattform.

Mit der neuen SSE-Schnittstelle für Scheduling, Streaming und Export bietet die RiCapture-Produktlinie nun eine leistungsstarke und kompakte Lösung für Mehrkanal-HD/UHD-Ingest-Aufnahmen und die Integration in die Postproduktion. Die SSE-Steuerungsanwendung ermöglicht eine flexible Konfiguration, bei der der Anwender zwischen hochauflösendem DNxHD/R, H.264 oder einer Kombination aus beiden wählen kann, und bietet Funktionen für Audio-Mapping und Downmix-Audio-Listening. RiCapture bietet ein Höchstmaß an Vielseitigkeit, um die aufgezeichneten Medien lokal, auf einem Wechseldatenträger, auf einem an das Netzwerk angeschlossenen Speicher oder an Live-Streaming-Ziele zu übertragen. RiCapture kann auf ein Netzwerk mit mehreren Servern erweitert werden, um eine höhere Aufnahmedichte und eine unbegrenzte Anzahl von Zielen zu erreichen, wobei die Steuerung über eine einzige SSE-Schnittstelle erfolgt.

Die Modelle i4 und i8 bieten vier oder acht HDR-Eingangskanäle, während die Modelle i44 und i84 vier UHD-Kanäle mit HDR-Fähigkeit besitzen. Auf der Audioseite sind alle RiCapture-Produkte in der Lage, 16 eingebettete Audiokanäle pro Kanal sowie 64 Dante- oder AES67-Kanäle aufzunehmen.

In allen Konfigurationen bietet RiCapture hochwertige Aufnahmen in DNxHD oder DNxHR zusammen mit H.264 4:2:0 und 4:2:2 Kodierung auf dem lokalen Speicher. Der lokale Aufzeichnungsspeicher verfügt über eine kontinuierliche Schleifenaufzeichnung für die erfassten Inhalte mit Optionen für manuelles Streaming, Streaming mit einem Scheduler oder Clip und Export von Dateien nach Bedarf aus dem verfügbaren lokalen Speicher zu zahlreichen Streaming-Zielen.

Für die RiCapture-Produktlinie sind drei Software-Add-ons erhältlich: das VDR-Panel, eine webbasierte Benutzeroberfläche mit erweiterter Mehrkanalsteuerung für Clip-Wiedergabe, Programmverzögerungen, Monitorwand-Wiedergabe und andere Szenarien; die RiView-Anwendung, eine Multiviewer-Benutzeroberfläche mit Audio-Downmix-Monitoring für die synchronisierte Überprüfung von Aufzeichnungsfeeds zur Überprüfung, zum Clipping und zum Export an mehrere Ziele; und das XDCAM-Add-on, das das bandlose XDCAM-Format für die HD-Videoerfassung und -speicherung bietet.