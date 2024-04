NAB Show 2024: Teradek kündigt Video-Funkstrecke Ace 750 an

News von der NAB Show 2024

Teradek zeigt auf der NAB Show 2024 mit dem Video-Funkstrecke Ace 750 ein preiswertes, aber dennoch latenzfreies Videotransmissionssystem für HDMI-Kameras und -Workflows.

Ace 750 ist ein leichtes, kompaktes, drahtloses HDMI-Videosystem mit integrierten Antennen, das für den Einsatz mit DSLM-Kameras, Camcordern, Actionkameras und A/V-Workflows entwickelt wurde. Das System sendet unkomprimiertes verzögerungsfreies 4K 30p HDR-Video und Audio mit einer Reichweite von bis zu 230 Metern. Ace 750 ist kompatibel mit Bolt 4K und Bolt 6 in 5-GHz- und 6-GHz-Modi und entspricht dabei vollständig den FCC- und CE-Frequenznutzungs- und Leistungsrichtlinien. Die Funkstrecke hat eine integrierte Lochplatte zur Befestigung und kann mittels einer optionalen Adapterplatte mit NP-F- oder LP-E6-Batterien betrieben werden.

Die Sender (TX) und Empfänger (RX) erkennen und wählen automatisch den 5-GHz- oder 6-GHz-RF-Kanal mit der geringsten Interferenz aus und verwenden Auto-Frequenzumschaltung, um die optimale Signalqualität aufrechtzuerhalten. Der Ace wird ab Werk gepaart. Der TX kann Video gleichzeitig an bis zu sechs RX-Geräte senden, die mit der Bolt Manager-App für iOS oder Android verwendet werden.

„Wir haben den Ace 750 so konzipiert, dass auch Berufsstarter in der Filmbranche auf Teradeks einzigartige 6-GHz-latenzfreie drahtlose Videotechnologie zugreifen können, während sie ihre Karrieren und ihr Equipment aufbauen“, erläutert Greg Smokler, VP of Cine Products bei Creative Solutions. „Ace 750 ist vollständig kompatibel mit allen Bolt 4K- und Bolt 6-Produkten, indem er unseren proprietären Teradek BB3-Chip verwendet, um eine Latenz von unter einer Millisekunde zu erreichen, was über 70 Mal schneller ist als WLAN-basierte Systeme.“

Das Ace-750-System ist ab sofort verfügbar. Ein Set aus Sender und Empfänger kostet 999 US-Dollar.