NAB Show 2024: Sony zielt mit Adapter DWA-F03D auf mobile Audioproduktion

News von der NAB Show 2024

Zu den Neuerungen im Pro-Audio-Bereich, die Sony auf der NAB Show 2024 vorstellt, gehört der DWA-F03D, ein erweiterbarer Adapter, der an den Slot-in-Empfänger DWR-S03D von Sony angeschlossen werden kann. Damit ist es möglich, den Empfänger unabhängig von einem Kameraslot, beispielsweise in einer Mischertasche, zu betreiben.

Beim DWA-F03D handelt es sich um einen erweiterbaren Adapter für den digitalen Slot-in-Funkempfänger DWR-S03D. Dieses Modell passt in Mischertaschen für ENG/EFP-Anwendungen und bietet ein geringes Gewicht und einen kompakten Betrieb. Der DWA-F03D kann in Kombination mit dem DWR-S03D als eigenständiger Zweikanal-Digitalempfänger verwendet werden. Der DWA-F03D bietet laut Hersteller den zusätzlichen Vorteil, dass er leicht und kompakt für den Betrieb in Mischertaschen ist.

Der DWA-F03D ist sowohl mit einem 4-poligen Hirose-Anschluss als auch mit einem USB-Typ-C-Netzteilanschluss ausgestattet. Für den Einsatz in einer Mischertasche mit Batteriesystemen kann man das Gerät entweder über den 4-poligen Hirose-Anschluss oder den USB Type-C-Anschluss zentral verwalten. Alternativ lässt sich das Gerät über den USB-Anschluss mit Strom aus externen Quellen wie etwa mobilen Batterien speisen.