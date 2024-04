NAB Show 2024: Sony ergänzt PTZ-Lineup mit BRC-AM7

Sony zeigt auf der NAB Show 2024 mit der BRC-AM7 sein nach eigenen Angaben neues Flaggschiff unter den 4K 60p PTZ-Kameras für den Einsatz im Live-Broadcasting. Die BRC-AM7 setzt auf PTZ-Auto-Framing-Technologie mit KI-Unterstützung zur Erkennung und automatischen Verfolgung von sich bewegenden Motiven zum Einsatz.

Die BRC-AM7 ist mit Maßen von 168,7 x 225,2 x 192,3 mm (B x H x T) laut die Sony weltweit kleinste und leichteste PTZ-Kamera mit integriertem Objektiv. Die PTZ-Auto-Framing-Technologie, die auch den Autofokus umfasst, nutzt integrierte KI-Analysen für eine fortschrittliche Erkennung und verfolgt ein Motiv automatisch anhand von detaillierten Informationen wie Skelett, Kopf, Gesicht und Kleidung der Person. Der neu entwickelte Schwenk-Neige-Drehmechanismus ermöglicht einen schnellen und leisen Betrieb mit einer Geschwindigkeit zwischen 0,004 und 180 Grad pro Sekunde. Darüber hinaus ist die BRC-AM7 mit einer Preset-Funktion ausgestattet, die die Kameraeinstellung speichert und mühelos abrufbar macht.

Durch die Kombination des 1.0-Typ 4K-kompatiblen gestapelten Exmor RSTM CMOS- Bildsensors und der neuesten Bildverarbeitungs-Engine BIONZ XR® erzielt die BRC-AM7 hochauflösende 4K 60p-Bilder mit weniger Rauschen. Dank 5K-Oversampling lassen sich hochauflösende 4K-Videos aufnehmen. Die BRC-AM7 unterstützt auch 4K-HDR-Bilder, die sowohl helle als auch dunkle Szenen klar darstellen. Das neu entwickelte All-in-One-Objektiv ist mit einem 20-fachen optischen Zoom und Clear Image Zoom ausgestattet, einem hochauflösenden All-Pixel-Zoom, der eine hohe Vergrößerung bei gleichbleibender Auflösung ermöglicht und Teleaufnahmen mit bis zu 30- facher Vergrößerung in 4K oder 40-facher Vergrößerung in Full HD bietet.

Die BRC-AM7 verfügt außerdem über einen einzigartigen elektronischen, variablen ND- Filter, mit dem sich die Filtertransmission stufenlos von 1/4 bis 1/128 einstellen lässt. Neben der Möglichkeit, die Belichtung anzupassen, ohne die Schärfentiefe zu verändern, können die Benutzer auch die Vorteile der automatischen Einstellungen nutzen, um die Lichtintensität automatisch an das in der Kamera eingestellte Niveau anzupassen und so Umgebungen mit schwierigen Lichtverhältnissen gerecht zu werden.