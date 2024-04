NAB Show 2024: SmallHD meldet neuen OLED-Monitor Quantum 32

News von der NAB Show 2024

SmallHD kündigt auf der NAB Show 2024 den Quantum 32 an – einen neuen 31.5-Zoll OLED-Monitor, der entwickelt wurde, um HDR/SDR-Referenzbilder für die Farbkorrektur in der Postproduktion zu liefern und für die Bildkontrolle am Set für Kameraleute, DITs und Regisseure. Der Quantum 32 nutzt die Quantum Dot OLED-Displaytechnologie der nächsten Generation, die eine noch nie dagewesene Leuchtdichte und Farbgleichmäßigkeit mit einem außergewöhnlich großen Betrachtungswinkel kombiniert.

Als komplette Set-to-Post-Monitoring-Lösung erfüllt Quantum 32 laut Hersteller die höchsten Standards für Bildkontrast und Farbgenauigkeit und verfügt über anpassbare Software-Tools sowie ein robustes und leichtes Gehäuse mit zahlreichen integrierten Montageoptionen und Zubehör. Das selbstemittierende Quantum-Dot-OLED-Display von Quantum 32 ist eine innovative Umsetzung der mit dem Nobelpreis 2023 ausgezeichneten Nanotechnologie. Die von Samsung Display entwickelten QD-OLEDs lenken energiereiches Licht von blauen organischen LEDs (OLED) in eine Schicht aus gedruckten roten und grünen Quantenpunkten. Die Quantenpunkte sind für maximale Lichtdurchlässigkeit optimiert. Wenn die Quantenpunkt-Subpixel durch blaues Licht angeregt werden, werden sie photolumineszent und strahlen sehr reines rotes und grünes Licht aus, während das blaue Licht direkt durchgelassen wird. Das Ergebnis ist eine außergewöhnlich große Bandbreite an volumetrischen Farbausdrücken, die im Vergleich zu konventionellen OLEDs dem menschlichen Sehen näher kommen.

Das SmallHD Unibody Smart Chassis des neuen Monitors bietet mehrere, austauschbare Montagepunkte, DC Power in und 2-Pin Power out, 100-mm-Gewindehalterung , Schwalbenschwanz-Montageschiene für Batterieplatten und anderes Zubehör sowie Unterstützung für einen neuen WiFi-Dongle. Das Monitor-Betriebssystem PageOS von SmallHD findet sich auch im Quantum 32. Das nächste Update von SmallHD wird zusätzlich zu den bereits vorhandenen Funktionen wie EL Zone, Waveform, Vectorscope und dem Monitor Calibration Wizard mit Calman-Integration neue Funktionen und Tools beinhalten:

Vereinfachte Color Pipe Benutzeroberfläche

Neue Drehknöpfe für eine verbesserte taktile Anpassung von Werkzeugen und Einstellungen

Multiview – Vergleich mehrerer Eingänge, Color Pipes und LUTS

Fleet Control Monitor-Netzwerk-App

Unterstützung von WiFi-Adaptern für die drahtlose Monitorsteuerung

Der Quantum 32 soll 12.999 US-Dollar kosten.