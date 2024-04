NAB Show 2024: Nanlite erweitert PavoSlim-LED-Leuchten mit 240B/C und 60CL

News von der NAB Show 2024

Nanlite zeigt auf der NAB Show 2024 seine neuen Pavoslim PavoSlim-LED-Leuchten 240B, 240C und 60CL. Die PavoSlim 240B Bi-Color und 240C RGBWW sind 2 x 2 Fuß große und faltbare LED-Panels, während es sich beim RGBWW PavoSlim 60CL um ein 2 x 0,5 Fuß großes Panel handelt. Alle drei Leuchten zeichnen sich, so Nanlite, durch eine hochpräzise Farbwiedergabe aus und sollen mit den PavoSlim 2 x 1 und 1 x 1 eine Familie von Portalen und flexiblen Leuchten bilden, die sich leicht aufbauen und mit Netz- oder Batteriestrom betreiben lassen.

Den Hauptvorteil der PavoSlim 240B und 240C-Leuchten sieht Nanlite in der hohen Lichtleistung von 22.990 Lux@1 m für den PavoSlim 240B und 24.970 Lux@1 m für den PavoSlim 240C sowie in den vielfältige Anwendungsmöglichkeiten der LED-Lampen. Dank ihres faltbaren Klappdesigns seien sie ideal für den mobilen Gebrauch und schnelle Aufbauten während Drehs. Ein weiterer Vorteil seien das schlanke Design, wobei das Panel im ausgeklappten Zustand lediglich 2,86 cm dick ist. Mit Blick auf technische Besonderheiten wird der PavoSlim 240C mit Nanlites RGBWW-Farbmischtechnologie ausgeliefert, die einen Farbtemperaturbereich von 2700 K bis 7500 K im CCT-Modus und ein umfangreiches Repertoire an Farben und Effekten ermöglicht. Den Einsatz noch weiter vereinfachen 151 eingebaute Farbgel-Emulationen. Der PavoSlim 240B ist eine Zweifarb-LED und kommt mit 12 implementierten Effekten zur Nachahmung realistischer Lichtsituationen.

Die PavoSlim 60CL-Leuchte eignet sich wegen seiner kompakten Abmessungen von 2 x 0,5 Fuß und der abgesetzten Steuereinheit besonders für Aufnahmen in beengten Räumen und unter niedrigen Decken. Wie der PavoSlim 240C ist auch der 60CL mit HSI, RGBW, 151 eingebauten Farbgel-Emulationen und 15 verschiedenen Film- und TV-Lichteffekten ausgestattet. Durch ihr geringes Gewicht lässt sich die Leuchte sich bequem und flexibel montieren. Mit einer maximalen Lichtleistung von 7.094 Lux@1 m liefert sie etwa die gleiche Leistung wie das Schwestermodell, die 1 x 1 PavoSlim 60C.