NAB Show 2024: Litepanels macht Astra-IP-Leuchten wetterfest

News von der NAB Show 2024

Litepanels, eine Marke von Videndum, zeigt auf der NAB Show 2024 die neuen Astra IP Bi-Color LED-Panels , die laut Hersteller einen bedeutenden Fortschritt in Bezug auf Haltbarkeit und Witterungsbeständigkeit der bekannten Astra-Produktreihe darstellt.

Aufbauend auf dem Erfolg von Astra mit mehr als 80.000 verkauften Leuchten ist die Astra IP-Reihe eine umweltresistente Weiterentwicklung der Litepanels Astra. Mit ihrer robusten Konstruktion ist die Astra IP-Reihe so gebaut, dass sie selbst den härtesten Außenbedingungen standhält. Sie ist in drei verschiedenen Größen erhältlich.

„Diese neueste Entwicklung der beliebten Astra-Reihe zeigt unser Engagement für die Herstellung von Scheinwerfern, die den Bedürfnissen unserer Kunden entsprechen, wobei wir uns auf schnelle und praktische Funktionen konzentrieren“, erläutert Michael Herbert, Leiter des Produktmanagements bei Litepanels. „Wir kennen die Herausforderungen, denen sich professionelle Anwender in anspruchsvollen Umgebungen stellen müssen, und haben die Astra IP-Reihe entwickelt, um diese Herausforderungen zu meistern und qualitativ hochwertige Beleuchtungslösungen für die schwierigsten Aufgaben zu bieten.“

Die Astra IP Leuchten sind mit ultra-effizienten LEDs und einem engeren Abstrahlwinkel ausgestattet, was in präzisem weißen Licht von 2.700K bis 6.500K bei jeder Intensitätsstufe, mit oder ohne Diffusion resultiert. Ein fest eingebauter LCD-Screen erlaubt eine schnelle und intuitive Eistellung der Leuchten. Die Astra IP Leuchten sind nach IP65 gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt und können somit den Bedingungen bei Außendrehs und widrigen Wetterbedingungen standhalten, denn das wetterfeste Design gewährleistet zuverlässige Leistung bei Regen, Schnee oder hoher Luftfeuchtigkeit. Mit einem integrierten Netzteil und optionalen Gold Mount-, V-Mount- und BP-U-Akkuplatten ist Astra IP eine schnell einzurichtende, zuverlässige Beleuchtungslösung an jedem Ort.

Die neue Astra IP-Reihe umfasst die folgenden Modelle: