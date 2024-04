NAB Show 2024: Es geht wieder los!

News von der NAB Show 2024 – powered by AF Marcotec

Auch in diesem Jahr berichtet Film & TV Kamera wieder für Sie von der NAB Show, einer der wichtigsten Leitmessen unserer Branche. Unterstützt wird unsere Berichterstattung von AF Marcotec – herzlichen Dank dafür!

In diesem Jahr bietet die NAB Show einen ungewohnten Anblick: Wegen umfangreicher Renovierungsarbeiten muss man seine gewohnten Wege auf dem Gelände neu finden und auf der Fläche vor den Ausstellungshallen steht statt ausgestellter Ü-Wagen und Satellitenschüsseln eine ganze Auswahl an Baumaschinen. Das ist zwar nicht unbedingt attraktiv, vermittelt aber andererseits eine gewissen Aufbruchsstimmung. Auch die South Hall ist bei der NAB Show 2024 wieder belegt, nachdem sie im vergangenen Jahr noch leer stand. 1.300 Aussteller soll es, so die NAB Show, in diesem Jahr geben.

Auch bei den vorgestellten Neuheiten dürfte es zahlenmäßig aufwärts gehen. Blackmagic Design hat schon fast traditionell etliche Neuheiten im Gepäck, aber auch was an Meldungen der übrigen großen Player, ARRI und Sony eingeschlossen, schon vor der Messe eingetrudelt ist, fühlt sich umfangreicher an als noch im vergangenen Jahr.

In diesem Jahr unterstützt uns AF Marcotec freundlicherweise bei unserer Arbeit. Ab morgen gibt es dann tagesaktuell die wichtigsten Meldungen und Videos von der NAB Show hier auf unserer Webseite und unseren Social-Media-Kanälen. Die Highlights können Sie dann auch zusammengefasst in unserer kommenden Ausgabe 6.2024 nachlesen – bis morgen!