NAB Show 2024: DoPchoice baut Snapbags für Litepanel Astra IP

News von der NAB Show 2024

DoPchoice kündigt auf der NAB Show 2024 neue Snapbags für die ebenfalls auf der NAB vorgestellten Litepanel Astra IP-Leuchte an. Ein neuer Design-Ansatz für die Snapbag-Aufsatz-Softbox führt zu einer charakteristische Tulpenform, die die Fähigkeiten der Astra bei Aufbau, Lichtqualität, Verstärkung und kreative Kontrolle optimieren soll.

Die parabolische Architektur in Kombination mit dem proprietären Snapshape-Material von DoPchoice macht externe Stangen oder Rippen zur Stabilisierung unnötig. Die schlanken Außenwände zusammen mit dem flachen Joch der Leuchte verbessern die Manövrierfähigkeit und bieten einen um 30 Grad größeren Neigungswinkel nach unten. Das silberne reflektierende Interieur des Snapbags verstärkt die Lichtabgabe. Für zusätzliche Richtungskontrolle gibt es ein passendes 40-Grad-Snapgrid und verschiedene Diffusoren.

Wie alle Aufsatz-Softboxen von DoPchoice öffnet sich der Snapbag für die Astra IP im Handumdrehen und lässt sich schnell und einfach an der Leuchte befestigen. Zwei elastische Gurte werden an der Rückseite der Leuchte befestigt, um den Snapbag in Position zu halten. Die elastischen Gurte aus lassen sich schnell anpassen oder lösen. Das gerade Joch der Astra ersetzt den schrägen Aufbau, so dass sich durch kompakteres Stapeln und Lagern mehr Einheiten in einem kleineren Paket transportieren lassen.

Die neuen Snapbags für Astra IP sind in drei Größen passend für die Astra IP Half (0,4kg), 1×1 (0,44 kg) und 2×1 (Gewicht 0,61 kg). Das System ist abwärtskompatibel mit der Original-Astra von Litepanel und funktioniert obendrein mit 1×1 Snapbag-Zubehör, einschließlich Snapgrids.