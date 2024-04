NAB Show 2024: DJI bietet mit Avata 2 FPV-Drohne für Einsteiger

News von der NAB Show 2024

DJI stellt auf der NAB Show 2024 die FPV-Drohne DJI Avata 2 vor, die ein sicheres, intensives FPV-Flugerlebnis, einen verbesserten Sensor zur Verbesserung der Bildqualität und eine längere Flugzeit bieten soll.

Die 1/1,3-Zoll-CMOS-Super-Weitwinkel-Kamera mit 12 Megapixeln des Avata 2 verfügt über einen größeren Bildsensor als das Vorgängermodell und bietet einen größeren Dynamikbereich sowie bessere Ergebnisse bei schlechten Lichtverhältnissen. Das Ultra-Weitwinkelobjektiv mit einem Blickwinkel von bis zu 155 Grad ermöglicht einzigartige Perspektiven und Aufnahmen, die sich von denen herkömmlichen Kameradrohnen unterscheiden. Die Kamera ermöglicht beeindruckende Luftaufnahmen und HDR-Videografie1 mit bis zu 4K/60fps sowie Zeitlupenaufnahmen mit 2,7K/120fps. Ausgestattet mit dem 10-Bit-D-Log-M-Farbmodus ermöglicht die DJI Avata 2 die Aufnahme von Details in Lichtern und Schatten, die in der Postproduktion und bei der Farbkorrektur herausgearbeitet werden können.

Selbst bei anspruchsvollen Flugmanövern sorgt der DJI Avata 2 mit einem leistungsstarken Stabilisierungsalgorithmus und zwei Stabilisierungstechnologien für scharfe und stabile Videos: DJI RockSteady eliminiert das Verwackeln des Bildes auch bei hohen Fluggeschwindigkeiten oder Wind, und DJI HorizonSteady sorgt dafür, dass das aufgenommene Bild auch dann am Horizont bleibt, wenn sich die Drohne scharf dreht oder dramatisch schwankt. Wenn die EIS-Einstellung deaktiviert ist, unterstützt die Avata 2 außerdem Gyroflow, so dass die Aufnahmen in der Postproduktion weiter stabilisiert werden können. Der aktualisierte integrierte Propellerschutz der Avata 2 soll eine agilere und freiere Navigation in engen Räumen ermöglichen.

Die FPV-Drohne DJI Avata 2 wird zusammen mit der neuen DJI Goggles 3 und der DJI RC Motion 3 auf den Markt gebracht. Die DJI Goggles 3 verfügt über verstellbare Dioptrien, zwei Mikro-OLED-Bildschirme, die das 10-Bit Enhanced Display unterstützen, eine Bildwiederholrate von bis zu 100 Hz und eine Übertragung mit extrem niedriger Latenz. Durch binokulare Kameras zur Darstellung der Umgebung und die Überlagerung dieses Bilds mit dem Live-Feed der Drohne bekommen die Piloten problemlos ein Bewusstsein der Lage. Diese Real View PiP-Technologie soll sowohl das Erlebnis als auch die Sicherheit steigern.