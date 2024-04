NAB Show 2024: Blackmagic Design bringt URSA Cine 12K

News von der NAB Show 2024

Auf der NAB Show 2024 hat Blackmagic Design als Teil seiner Neuheiten-Offensive die URSA Cine 12K vorgestellt. Die neue Digital-Cine-Kamera verfügt unter anderem über einen neuen RGBW-Vollformat-Sensor und größere Bildpunkten, die einen Dynamikumfang von 16 Blendenstufen ermöglichen. Doch bei 12K soll nicht Schluss sein: Bei der Pre-NAB-Präsentation der Neuheiten zeigte sich bereits eine 17K-Version für IMAX am Horizont.

Die URSA Cine 12K kommt mit auswechselbaren PL-, LPL- und EF-Mounts, Lemo- und Fischer-Anschlüssen, Verbindungen für die 12G-SDI-Ausgabe, 10G-Ethernet, USB-C und XLR-Audio, verfügt über einen internen Hochleistungsspeicher mit 8 TB und bietet einen extrem schnellen Netzwerkzugriff zum Hochladen von Medien und zur Synchronisation mit der Blackmagic Cloud. Der Kamerabody ist aus einer Magnesiumlegierung gefertigt und mit einem Kohlefaser-Polycarbonat-Verbundstoff beschichtet.

Aufnahmen mit der vollen Sensorfläche in 3:2-Open-Gate lassen sich in der Postproduktion neu kadrieren. Zusätzlich sind anamorphotische Aufnahmen in unterschiedlichen Seitenverhältnissen und Entstauchungsfaktoren von 1,3, 1,5, 1,6, 1,66, 1,8 und 2 möglich. Für volle Kompatibilität mit klassischen Kinoobjektiven sorgen die Modi für 9K Super 35 4-Perf, 3-Perf und 2-Perf. Zudemist in die URSA Cine ein hochperformanter optischer Tiefpassfilter (OLPF) verbaut, der exakt auf den 12K-Sensor abgestimmt ist. Der OLPF liefert auch eine aktualisierte Infrarotfilterung für die verbesserte Umsetzung von Fernrot. Zusammen mit der Blackmagic RAW Verarbeitung erreicht die URSA Cine, so Blackmagic Design, durch den Erhalt von Farbe und wichtigen Bilddetails ein neues Niveau der Wiedergabetreue.

Als erste digitale Filmkamera verfügt die URSA Cine über eingebaute Cloud-Speichertechnologie mit ultraschneller Kapazität. Das schnelle, robuste Blackmagic Media Module bietet eine enorme Speicherkapazität von 8 TB. Dieser Highspeed-Speicher ermöglicht es Benutzern, mit den höchsten Auflösungen und Frameraten über Stunden hinweg aufzuzeichnen und über schnelles 10G-Ethernet direkt auf ihre Dateien zuzugreifen. Zusätzlich wird die Aufzeichnung von H.264-Proxy-Datei parallel zu den originalen Kameramedien unterstützt.

Die Blackmagic URSA Cine 12K ist ab sofort zum Preis von 14.995 US-Dollar weltweit erhältlich.