NAB Show 2024: Blackmagic Design stellt PYXIS 6K vor

News von der NAB Show 2024

Blackmagic Design stellt auf der NAB Show 2024 die Blackmagic PYXIS 6K vor. Die Kamera ist laut Hersteller die erste einer neue Generation an Digitalfilmkameras im Boxformat, das sich problemlos für jede Art von Produktion riggen lässt.

Die neuen PYXIS 6K-Kamera kommt mit einem Vollformat-6K-Sensor mit 13 Blendenstufen Dynamikumfang und dualen CFexpress-Medienrecordern in einem vielseitig riggbaren Gehäuse. Mehrere Befestigungspunkte und Seitenplatten für Zubehör gestatten die mühelose Bestückung der Blackmagic PYXIS je nach Anforderung. Der kompakte Body der PYXIS ist aus Aluminium gefertigt und so sehr robust bei nur geringem Gewicht. An der Gehäuseober- und -unterseite befinden sich 1/4- und 3/8-Zoll- Anschlussgewinde. Zusätzlich sind diverse Seitenplatten für die Blackmagic PYXIS erhältlich, die weitere Möglichkeiten zum Anbringen von Zubehör wie Griffen, Mikrofonen oder SSDs eröffnen.

Die Blackmagic PYXIS ist in drei verschiedenen Ausführungen mit L-, EF- oder PL-Mount erhältlich und kann in allen Standard-Auflösungen und -Frameraten von HD bis DCI 4K und selbst 6K aufzeichnen. Zudem lassen sich Standbilder mit 24,6 Megapixeln aufnehmen. Es sind 36 fps mit 6.048 x 4.032 Pixeln in 3:2 mit Open Gate oder 60 fps mit 6.048 x 2.520 in 2,4:1 und 60 fps mit 4.096 x 2.160 in 4K DCI möglich. Höhere Bildwechselfrequenzen bis zu 100 fps lassen sich mit gecropptem Sensor bei 2.112 x 1.184 Pixeln in Super 16 realisieren. Im Design der Blackmagic PYXIS sind wichtige Funktionen wie ISO, Weißabgleich und Verschluss über Touchscreen- und physische Bedienelemente in bequemer Reichweite des Operators angebracht. Drei programmierbaren Funktionstasten holen oft benutzte Menüpunkt an die Oberfläche.

Die Blackmagic PYXIS 6K ist ab Juni je nach gewähltem Mount für einen Preis ab 2.995 US-Dollar zu haben.