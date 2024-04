NAB Show 2024: Blackmagic Design erweitert IP-Portfolio mit Smartview 4K G3

News von der NAB Show 2024

Blackmagic Design zeigt auf der NAB Show 2024 mit dem SmartView 4K G3 den nach eigenen Angaben weltweit ersten Ultra-HD-Broadcast-Monitor mit sowohl 12G-SDI- als auch SMPTE-2110-IP-Videoeingängen. Das neue Modell ermöglicht den direkten Anschluss an IP-basierte Broadcast-Systeme sowie an eine Vielzahl professioneller 12G-SDI-Videogeräte mit bis zu 2160p/60.

Der SmartView 4K G3 verfügt sowohl über optische als auch drahtgebundene SMPTE-2110-IP-Videoanschlüsse und ermöglicht somit den direkten Anschluss an IP-basierte Broadcast-Systeme. Für den Anschluss an eine Vielzahl professioneller Videogeräte sind zudem zwei 12G-SDI-Eingänge vorhanden. Video kann sowohl über den 12G-SDI- als auch den 2110-Videoeingang an einen 12G-SDI-Durchschleifausgang übermittelt werden. Der Monitor ist für die Rackmontage konzipiert.

Das LCD des SmartView 4K stellt Ultra-HD-Bilder pixelgenau dar und schaltet sofort auf jede neue Videoquelle um. An der Frontblende des SmartView 4K gibt es eine breite Palette an Monitoring-Optionen. Die Input-Taste erlaubt das Umschalten zwischen den beiden 12G-SDI-Videoeingängen und dem 2110-IP-Videoeingang. Über die Display-Taste kann die Bildschirmhelligkeit bestimmt werden. Die beim Broadcast-Monitoring gängige H/V-Delay-Funktion dient zum Überprüfen von horizontalen und vertikalen Austastlücken. Die Blue-Only-Funktion eignet sich hervorragend zur Überprüfung des Farbtons von SD-Material aus Archiven. Mit der Zoomtaste kann das Bild vergrößert werden, um den Kamerafokus einzustellen.

Für die Arbeit mit Kameras ist der SmartView 4K mit Bildschirm-Overlays ausgestattet und unterstützt Nutzer so bei der Kadrage und Fokussierung. Zu den Overlays zählen Schutzbereichsmarkierungen und Markierungen für sichere Titel. Vier getrennte Bildrandmarkierungen, je zwei vertikale und zwei horizontale, sind gleichzeitig einblendbar. Darüber hinaus können Nutzer das Focus-Peaking-Overlay mit einer speziellen Frontblenden-Taste ein- und ausschalten. Sendeanstalten und Spielfilmproduktionen verwenden häufig mit Log-Film-Gamma oder HDR-Profil kodierte SDI-Quellen. Das kann in Bildern einen verwaschenen Look oder unpräzise Farben erzeugen. Der SmartView 4K löst dieses Problem mittels 3D-LUT-Support. Auf diese Weise können Nutzer den Farbraum einer SDI- oder 2110-Quelle mithilfe einer 3D-LUT an den SmartView 4K Monitor anpassen.

Mit dem SmartView 4K lassen sich moderne IP-Videosysteme realisieren, da er die Anforderungen für SMPTE 2110 für IP-Video mittels Glasfaser- als auch 10G-Kupfer-Ethernet-Verbindungen erfüllt. Dazu zählen Support für SMPTE 2110-20 für unkomprimiertes Video, der Blackmagic IP Codec für Ultra HD mit hohen Frameraten, SMPTE 2110-21 für Traffic-Shaping/Timing, SMPTE 2110-30 für Audio und SMPTE 2110-40 für Zusatzdaten. Zudem unterstützt der SmartView 4K Spezifikationen für NMOS-Schnittstellen. Dies ermöglicht den gemeinsamen Betrieb aller 2110-IP-Videogeräte wie eine große virtuelle Kreuzschiene. Ein Videohub Smart Control Panel kann zudem als NMOS-Steuereinheit fungieren und Quellsignale an Zielgeräte in 2110-IP-Netzwerken weiterleiten.

Der SmartView 4K G3 soll ab Mai zum Preis von 1.265 US-Dollar erhältlich sein.