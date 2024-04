NAB Show 2024: Atomos entwickelt Ninja Phone

News von der NAB Show 2024

Mit dem Ninja Phone kündigt Atomos auf der NAB Show 2024 einen 10-Bit-Videoprozessor für Smartphones und Tablets zur Aufnahme von HDMI-Signalen an. Die erste Version des Ninja Phone ist für das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max und deren OLED-Display konzipiert und schafft so einen portable und vernetzten Monitor-Rekorder.

Das Ninja Phone kodiert das HDMI-Signal der Kamera in ProRes oder H.265 und 10-Bit-Qualität . Das codierte Video wird über den USB-C-Ausgang des Ninja Phone an den USB-C-Anschluss des iPhone 15 Pro oder Pro Max gesendet. Der A17-System-on-a-Chip des iPhones decodiert das Kamera-Sensorbild, um es auf dem hochauflösenden iPhone-Bildschirm anzuzeigen, der, so Atomos, mit einem Kontrastverhältnis von 2.000.000:1 und Unterstützung für Dolby Vision, HDR10 und HLG eine massive Verbesserung gegenüber den typischen Kamera-Monitoren darstellt.

Die Ninja-Phone-App, die aus dem App Store heruntergeladen werden kann, steuert und koordiniert den Betrieb sowohl des Ninja Phone als auch des iPhones. Für Content Creators, die für die sozialen Medien im 9:16-Porträtmodus drehen, passt sich die Ninja-Phone-App an horizontale oder vertikale Videomodi an. Die Ninja Phone-App wird auf iOS und iPadOS laufen. Die Ausgabe des Kamerabilds erscheint dank der ProRes-Pipeline von Atomos und der Dekodierung über das derzeit modernste iPhone von Apple mit ohne Latenz auf dem iPhone-Bildschirm. Das in ProRes codierte Video kann auf dem Telefon als .mov-Datei gespeichert und gleichzeitig vom iPhone in 10-Bit-H.265 transcodiert werden, zum Beispielfür Workflows wie Kamera-zu-Cloud oder Live-Streaming über die integrierte 5G- und Wi-Fi 6E-Konnektivität des iPhones. Das Ninja Phone bietet zudem Platz für externe iPhone-Zubehörteile, indem es einen separaten USB-C-Hub integriert, um Add-Ons wie etwa drahtlose USB-C-Mikrofone anzuschließen.

Das Ninja Phone soll 399 Euro kosten und voraussichtlich ab Juni 2024 verfügbar sein.