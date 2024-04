NAB Show 2024: ARRI zeigt ALEXA 35 Live-Multicam-System

ARRI zeigt auf der NAB Show 2024 das ALEXA 35 Live – Multicam System, das die Bildqualität der ALEXA-35-Kamera auch für Live-Produktionen verfügbar machen soll. Damit reagiert ARRI auf den wachsenden Trend der Nutzung von Super-35-Cine-Kameras in Live-Umgebungen.

Das ALEXA 35 Live-Multicam System kombiniert die neue ALEXA 35 Live-Kamera mit dem Live-Produktionssystem LPS-1, bestehend aus Glasfaser-Kameraadapter und Glasfaser-Basisstation, der Kamerasteuereinheit Skaarhoj2RCP sowie speziell angepasstem Zubehör. Dazu gehören ARRI Touchdown-Basis- und Empfängerplatten, verstellbare Monitorbügel, ein extralanger Kameragriff, Tally Light mit Kamera-ID-Anzeige, Regenschutz sowie ein neuer, schnell montierbarer ARRI Large Lens Adapter für das schnelle Setup von Box-Objektiven.

Der 4K-Sensor im Super-35-Format erlaubt eine geringe Schärfentiefe und einen cineastischen Look. Mit einem Dynamikumfang von 17 Blendenstufen meistert die ALEXA 35 Live extreme Lichtumgebungen und sorgt für perfekte Bilder in SDR und HDR. Farben werden durch die von ARRI entwickelte REVEAL Color Science akkurat wiedergegeben, von hellen, gesättigten Farbtönen bis hin zu feinsten Schattierungen. Das Ergebnis, so ARRI, seine perfekte Bilder in Kinoqualität.

Qualitativ hochwertige ProRes-Aufnahmen können bei Live-Produktionen kameraintern aufgezeichnet werden. So bietet die ALEXA 35 Live große Flexibilität in der Postproduktion. Durch die kamerainterne Aufzeichnung kann die Kamera auch ohne Glasfaser-Adapter betrieben werden. Der modulare Objektivanschluss erlaubt den Wechsel zwischen LPL-, PL-, EF- und B4-Mounts und ermöglicht somit eine große Auswahl an Objektiven für unterschiedliche Anwendungen. Besitzer einer ALEXA 35 Live können mit einer optionalen Cine-Lizenz sogar auf die volle Funktionalität der ALEXA 35 aufrüsten.

Der Glasfaser-Adapter des ALEXA 35 Live – Multicam Systems lässt sich laut ARRI schnell und einfach an der Kamera anbringen. Die Glasfaser-Basisstation kann nahtlos in den Technikraum oder Übertragungswagen integriert werden und unterstützt parallele Ausgänge wie HD, UHD, Progressive oder Interlaced Video. Die Verbindung erfolgt über ein SMPTE 311-Hybrid-Glasfaserkabel, das Video, Audio, Intercom und bis zu 400 Watt Strom für Kamera und Zubehör liefern kann. Außerdem ermöglicht das Hybridkabel unkomprimierte 4K-Videoübertragungen über eine Entfernung von bis zu zwei Kilometern. Wenn die Kamera lokal mit Strom versorgt wird, können Glasfaserkabel mit einer Länge von bis zu zehn Kilometern verwendet werden. Zu den umfangreichen Anschlussmöglichkeiten der Glasfaser-Basisstation gehören vier Return-Eingänge und 15 SDI-Ausgänge für 3G, 6G und 12G im Single-, Dual- oder Quad-Link sowie SMPTE 2110 IP. Die Glasfaser-Basisstation verfügt außerdem über ein redundantes 2022-7-Netzwerk und eine im laufenden Betrieb austauschbare, redundante Stromversorgung.

Die Kommunikation zwischen den Systemkomponenten und dem Remote Control Panel basiert auf dem ARRI Camera Access Protocol Standard, der es prinzipiell einer Reihe von RCPs ermöglicht, das System zu kontrollieren. Das erste RCP, welches das CAP unterstützt, ist das Skaarhoj RCP Pro ARRI V2B: Dieses Tool kombiniert die klassische RCP-Bedienung mit einer leistungsstarken, flexibel anpassbaren Schnittstelle, die die einzigartige Bildqualität der ALEXA 35 Live optimal nutzt und zusätzliche kreative Möglichkeiten bietet. Das Skaarhoj RCP ermöglicht sowohl traditionelles Live-Painting als auch die volle Kontrolle über die Kameraeinstellungen, einschließlich einiger Einstellungen, die von anderen RCPs nicht abgedeckt werden – zum Beispiel Bildrate, REC-Start/Stopp, Playback, Auswahl spezieller Looks, ARRI-Textures oder Setup-Dateien.

Zu Verfügbarkeit und Preis gibt es aktuell noch keine Angaben.