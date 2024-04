NAB Show 2024: ARRI verbessert seine LED-Fresnels mit L-Series Plus

News von der NAB Show 2024

Mit der L-Series Plus kündigt ARRI auf der NAB Show 2024 eine neue Generation seiner LED-Fresnel-Scheinwerferserie an, die sich, so das Unternehmen, seit mehr als einem Jahrzehnt als zuverlässiges, professionelles Beleuchtungstool bewährt hat.

Die neue L-Series Plus soll bis zu 90 Prozent heller sein als die ursprüngliche L-Series und bietet mit direkter Netzwerkverbindung sowie der vom ARRI SkyPanel S60-C bekannten Steuerung und Benutzeroberfläche zusätzliche Vorteile. Gleichzeitig bleiben bewährte Funktionen wie die stufenlose Fokussierbarkeit von Spot bis Flut, ein homogenes Lichtfeld sowie die vollständige Kontrolle über die Farbe und Intensität des Lichts erhalten.

Die neuen Scheinwerfergibt es in zwei Größen: Der L5- C Plus verfügt über eine Fünf-Zoll-, der L7-C Plus über eine Sieben-Zoll-Fresnel- Linse. Obwohl sie ungefähr die gleiche Größe und das gleiche Gewicht wie ihre Vorgänger haben, bieten die Produkte der L-Series Plus bis zu 90 Prozent mehr Helligkeit, was zu wesentlich leistungsfähigeren, vielseitigeren Leuchten macht (die durchschnittliche Leistungssteigerung beträgt je nach Modell, Abstrahlwinkel und Farbtemperatur 60%). Vorhandene Flügeltore und alle anderen Zubehörteile der L-Series sind mit der neuen Plus-Reihe kompatibel.

Die L-Series Plus hebt laut ARRI die bekannten und bewährten LED-Fresnel-Scheinwerfer auf die nächste Stufe und bietet mit Netzwerkanschluss und Lichtsteuerung über die Industriestandards ArtNet und Streaming ACN verbesserte Konnektivität. Die Workflows werden durch die intuitive Steuerung und Benutzeroberfläche bekannt durch das des klassischen SkyPanels vereinfacht. Der Licht-Output ist speziell für die optimale Wiedergabe bei Broadcast- und Digitalkameras kalibriert, um angenehme Hauttöne und echt wirkende Farben zu gewährleisten.

Die Scheinwerfer L5-C Plus und L7-C Plus sind ab Juni 2024 in Blau und Silber oder in Schwarz zu haben, entweder mit manuellem oder PO-Bügel. Die ursprüngliche L-Series (L5-C, L7-C, L10-C) läuft mit dem Erscheinen der L-Series Plus aus.