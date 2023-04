NAB Show 2023: Auf geht’s!

Film & TV Kamera berichtet von der NAB Show 2023 – powered by Teltec

Auch in diesem Jahr berichtet das Team von Film & TV Kamera wieder für Sie von der NAB Show, einer der wichtigsten Leitmessen unserer Branche. Unterstützt wird unsere Berichterstattung von Teltec – herzlichen Dank dafür!

Wenn diese Meldung erscheint, sitzt das Team von Film & TV Kamera gerade im Flugzeug Richtung Las Vegas. Wir sind gespannt, was die NAB Show 2023, eine der wichtigsten Leitmessen unserer Branche in diesem Jahr zu bieten hat. Was gibt es Neues? Was haben die großen Hersteller entwickelt und wohin bewegt sich die Branche? Welche ungewöhlichen intelligenten Lösungen sind auf dem Markt?

In diesem Jahr unterstützt uns Teltec freundlicherweise bei unserer Arbeit. Ab morgen gibt es dann tagesaktuell die wichtigsten Meldungen und Videos von der NAB Show hier auf unserer Webseite und unseren Social-Media-Kanälen. Die Highlights können Sie dann auch zusammengefasst in unserer kommenden Ausgabe 6.2023 nachlesen – bis morgen!